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10.11.2020 - 14:36 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen iki maçın programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir'de yaşanan deprem gerekçesiyle ertelenen Menemenspor-Ankaraspor müsabakasının 1 Aralık Salı günü, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edilen Altay-Giresunspor karşılaşmasının ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, maçların saat 13.30'da başlayacağı aktarıldı.

TFF 1. Ligde ertelenen 2 maçın programı açıklandı

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