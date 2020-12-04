Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti
04.12.2020 - 23:42 |

TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Ali DÃ¼ÅŸmezâ€™in babasÄ± Cumhur Refik DÃ¼ÅŸmez, vefat etti.Â

TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti
ABONE OL

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Ali DÃ¼ÅŸmezâ€™in babasÄ± Cumhur Refik DÃ¼ÅŸmez, vefat etti.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan vekilimiz ve TASKK Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Ali DÃ¼ÅŸmezâ€™in babasÄ± Cumhur Refik DÃ¼ÅŸmezâ€™in vefat ettiÄŸini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhuma Allahtan rahmet; SayÄ±n Ali DÃ¼ÅŸmez, ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." denildi.Â 

DÃ¼ÅŸmez'in cenazesinin yarÄ±n YenikÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

TFF BaÅŸkan Vekili Ali DÃ¼ÅŸmezin babasÄ± vefat etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Son dakika - BeÅŸiktaÅŸ - KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±na damga vurdu! SözleÅŸme bombasÄ±...
    Stjepan Tomas: "Karagümrük maçÄ±yla eski tempomuzu yakalayacaÄŸÄ±z"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Mensah: "Deniz kenarÄ±nda Türk çayÄ± içeceÄŸiz"
      Mensah: "Deniz kenarÄ±nda Türk çayÄ± içeceÄŸiz"
    2. Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!
      Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!
    3. Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±
      Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±
    4. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka son saniyede kazandÄ±!
      PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka son saniyede kazandÄ±!
    5. TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti
      TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

    Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

    Fuat Çapa: "Ä°lk yediÄŸimiz gol pahalÄ±ya mal oldu"

    Fuat Ã‡apa: "Ä°lk yediÄŸimiz gol pahalÄ±ya mal oldu"

    Son dakika - Ergin Ataman maç sonu patladÄ±! "AçÄ±kçasÄ± maçÄ± bÄ±raktÄ±k"

    Son dakika - Ergin Ataman maÃ§ sonu patladÄ±! "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± maÃ§Ä± bÄ±raktÄ±k"

    Türkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'ne ev sahipliÄŸi yapacak

    TÃ¼rkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'ne ev sahipliÄŸi yapacak

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet