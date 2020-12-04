TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Ali DÃ¼ÅŸmezâ€™in babasÄ± Cumhur Refik DÃ¼ÅŸmez, vefat etti.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan vekilimiz ve TASKK Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Ali DÃ¼ÅŸmezâ€™in babasÄ± Cumhur Refik DÃ¼ÅŸmezâ€™in vefat ettiÄŸini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhuma Allahtan rahmet; SayÄ±n Ali DÃ¼ÅŸmez, ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." denildi.Â

DÃ¼ÅŸmez'in cenazesinin yarÄ±n YenikÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.