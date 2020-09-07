TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maÃ§ oynanacak

MHK'nin 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, TFF BaÅŸkanÄ±ÂNihat Ã–zdemir, TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±, TFF YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri,Â Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu ÃœyesiÂ Kemal ErdoÄŸan, Ä°stanbulspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ecmel SarÄ±alioÄŸlu, MHK BaÅŸkanÄ± SerdarÂ TatlÄ± ve hakemlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Riva'daki TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp veÂ EÄŸitim Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Â Â

TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hakemlerinÂ zorlu bir sÃ¼reÃ§te liglerin tamamlanmasÄ± iÃ§in fedakarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek,Â "Åžimdi Ã§ok daha fazla fedakarlÄ±klar gerektiren bir sezona baÅŸlÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeÂSÃ¼per Lig'de 42 haftalÄ±k bir maraton var. SÃ¼per Lig ile birlikte TFF 1. Lig, 2.Â Lig ve 3. Lig'de 145 takÄ±mÄ±mÄ±z yer alacak. Yani bu sezon profesyonel liglerimizdeÂ toplamda 2 bin 548 maÃ§ oynanacak. Bu nedenle geniÅŸ bir hakem kadrosunaÂ ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ± ve buna gÃ¶re dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±. Ãœst klasman hakem sayÄ±mÄ±zÂ 47'ye yÃ¼kseldi. Yeni MHK ile bu sÃ¼recin Ã¼stesinden rahatlÄ±kla geleceÄŸinizeÂ inanÄ±yoruz. BildiÄŸiniz gibi Merkez Hakem Kurulumuzda nÃ¶bet deÄŸiÅŸimi yaÅŸandÄ±.Â SayÄ±n Zekeriya Alpâ€™in istifasÄ±ndan sonra ivedilikle aksiyon aldÄ±k ve SayÄ±n SerdarÂ TatlÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yeni MHK'yi oluÅŸturduk. KatkÄ±larÄ± iÃ§in Zekeriya Alp'eÂ teÅŸekkÃ¼r ediyor, SayÄ±n Serdar TatlÄ± ve deÄŸerli kurul Ã¼yelerimize sonsuz baÅŸarÄ±larÂ diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Serdar TatlÄ± ve ekibinin Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede hÄ±zlÄ± kararlar alarakÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–zdemir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kendilerinin uzun yÄ±llar TÃ¼rk hakemliÄŸine hizmet etmesini diliyorum.Â Ben ve yÃ¶netim kurulumun, Serdar TatlÄ± ve siz hakemlerimize gÃ¼veni tamdÄ±r. BizÂ artÄ±k MHK BaÅŸkanÄ± ve MHK deÄŸiÅŸtirmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek deÄŸil,Â kazanmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulumuz federasyonumuz iÃ§in Ã§ok deÄŸerli birÂ kurul. Zira bizlerin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± hakemlerimizin performansÄ±yla eÅŸleÅŸtirenler var.Â O nedenle sizler baÅŸarÄ±lÄ±ysanÄ±z bizler de baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±z. BaÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±z iÃ§in, hemÂ yeni kurulumuza hem siz hakemlerimize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. AranÄ±zda Ã§okÂ tecrÃ¼beli isimler var. GenÃ§ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da adeta gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geliyorlar.Â Yeterli sabrÄ± gÃ¶sterirsek TÃ¼rk hakemliÄŸinin ihtiyacÄ± olan istikrarÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z.Â Sizlere Ã§aÄŸrÄ±m aÃ§Ä±k ve net. Birilerini ya da bir tarafÄ± memnun etmek iÃ§in deÄŸil,Â adaleti saÄŸlamak iÃ§in maÃ§ yÃ¶netin. Ki bundan kuÅŸkumuz da yok. Yeter ki niyet kÃ¶tÃ¼Â olmasÄ±n."

Â Â

GeÃ§en sezon hakemlerin tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±nda olduÄŸunu ve haksÄ±zÂ eleÅŸtiriler aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Nihat Ã–zdemir, "Sizleri zan altÄ±nda bÄ±rakmayaÂ niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmez. Sizler bizlerin onuru,Â gururusunuz. Biz sizlerin hep aranÄ±zda durduk, durmaya da devam edeceÄŸiz. AncakÂ biliyoruz ki, sizler de bizler de ne karar verirsek verelim kimseyi memnunÂ edemiyoruz. Maalesef ortak kaderimiz bu. Ne karar verirsek verelim, bir tarafÂ mutsuz oluyor. Onun iÃ§in bizlere dÃ¼ÅŸen verdiÄŸimiz tÃ¼m kararlardan emin olmamÄ±z,Â rahatsÄ±zlÄ±k duymamamÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â Â

Teknolojinin artÄ±k hakemliÄŸin vazgeÃ§ilmez bir parÃ§asÄ± olduÄŸunuÂ vurgulayan TFF BaÅŸkanÄ±, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Â Â

"Federasyon olarak sizlerin baÅŸarÄ±larÄ±na destek olmasÄ± amacÄ±ylaÂ teknolojiden sÄ±nÄ±rsÄ±z ÅŸekilde yararlanmak iÃ§in Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. TeknikÂ donanÄ±mÄ± yÃ¼ksek, dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir VAR Merkezi'ne sahibiz. Riva VARÂ Merkezi, FIFA ve UEFA nezdinde VAR'Ä±n Ã¼ssÃ¼ haline geldi. Teknolojiyle birlikteÂ sizlerin bu teknolojiye uyumu da her geÃ§en yÄ±l artÄ±yor. VAR sisteminde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â yÄ±la giriyoruz. VAR'da ustalÄ±k dÃ¶nemine doÄŸru ilerliyoruz. Bu nedenle, bu sezonÂ VARâ€™Ä± Ã§ok daha verimli ve doÄŸru kullanacaÄŸÄ±mÄ±za inancÄ±m tam. AyrÄ±ca VAR kadrosuÂ konusunda, MHK talimatÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±k. ArtÄ±kÂ VAR hakem kadrosu kuruyoruz. Bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te VARÂ sertifikasÄ± olan ve hakemliÄŸi bÄ±rakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikteÂ Ã¶nemli bir kadro oluÅŸturacaÄŸÄ±z."

"Futbola sahip Ã§Ä±kmamÄ±z lazÄ±m. Ã–zellikle bu dÃ¶nemde marka deÄŸerimiziÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rmemek iÃ§in omuz omuza Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m." diyen Ã–zdemir, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

Â Â

"En Ã§ok desteÄŸi de hakemlerimize verelim. Her kulÃ¼p gibi, TÃ¼rkÂ hakemliÄŸi de saygÄ±yÄ± hak ediyor. Bu hassasiyetlere dikkat etmeye davet ediyorum.Â En Ã¶nemli Ã§aÄŸrÄ±m da pandemi sÃ¼reciyle ilgili. LÃ¼tfen maÃ§larÄ±mÄ±z oynanÄ±rken tÃ¼mÂ sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ± bilelim. SaÄŸlÄ±k Kurulumuzun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rehbere veÂ talimatlarÄ±mÄ±za uyalÄ±m. Maske, mesafe ve hijyen kurallarÄ±ndan asla tavizÂ vermeyelim. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, sporcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, taraftarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bizim iÃ§in herÂ ÅŸeyden Ã¶nemli. Federasyon olarak bizler gerekli tÃ¼m tedbirleri alÄ±yoruz. DevreÂ arasÄ±na kadar maÃ§larÄ±mÄ±z seyircisiz oynanacak ve bizlerin azami hassasiyetÂ gÃ¶stermesi gerekiyor. Aksi takdirde kurullarÄ±mÄ±z, gereken cezalarÄ± hiÃ§ acÄ±madanÂ verecek. SaÄŸlÄ±klÄ± futbol iÃ§in Ã¶nce saÄŸlÄ±k diyoruz ve sizleri saÄŸlÄ±klÄ± olmayaÂ davet ediyoruz."

Serdar TatlÄ±: "Adaletten asla ÅŸaÅŸmayan bir MHK gÃ¶receksiniz"

MHK'nin yeni baÅŸkanÄ± Serdar TatlÄ± da 25 AÄŸustos 2020'de gÃ¶reveÂ geldiklerini ve yoÄŸun bir gÃ¼ndemle Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "BuÂ sÃ¼reÃ§te karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan en bÃ¼yÃ¼k sorun zaman aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dar olmasÄ±ydÄ±. Ã–ncelikleÂ 2020-2021 sezonunda gÃ¶rev alacak hakem ve gÃ¶zlemci klasmanlarÄ± ve sezon Ã¶ncesiÂ hem SÃ¼per Lig hem de 8 ayrÄ± bÃ¶lgede alt klasman hakemleri ve gÃ¶zlemcileri iÃ§inÂ seminerler ile atletik testlerin programlanmasÄ± gibi Ã¶nemli konularÄ±Â sonuÃ§landÄ±rdÄ±k. Bu arada bizden Ã¶nceki dÃ¶nem gÃ¶rev yapan Zekeriya AlpÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki MHK'ye tÃ¼m hakemliÄŸine yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± hizmetlerinden dolayÄ±Â teÅŸekkÃ¼r ederim. HazÄ±rladÄ±klarÄ± hakem ve gÃ¶zlemci kadrolarÄ±na sadÄ±k kalmaklaÂ beraber sadece alt klasman kadrolarÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len hakem ve gÃ¶zlemcileri,Â federasyonumuzun tÃ¼m liglerde yaptÄ±ÄŸÄ± uygulama gibi dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyerek kadrolarÄ±na iadeÂ ettik." ifadelerini kullandÄ±.

KapsamlÄ± bir eÄŸitim programÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran TatlÄ±, ÅŸÃ¶yleÂ konuÅŸtu:

Â Â

"Hakemlerimize daha bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunmak adÄ±na geÃ§en yÄ±l da MHK'yeÂ eÄŸitim danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan sayÄ±n Jaap Uilenberg ile temasa geÃ§ilerek seminereÂ katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. BilindiÄŸi Ã¼zere dÃ¼nyayÄ± sarsan Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ±Â seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gibi Ã§eÅŸitli zorluklar ve risklere raÄŸmen aramÄ±za katÄ±lanÂ SayÄ±n Uilenberg'e teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu noktada on-line eÄŸitim yerine yÃ¼z yÃ¼zeÂ eÄŸitimin Ã¶nemli fayda ve avantajlarÄ± olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyoruz."

IFAB'Ä±n tarihinin en geniÅŸ kapsamlÄ± kural deÄŸiÅŸimi sÃ¼recine 2016Â yÄ±lÄ±nda oyun kurallarÄ± revizyonu ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan TatlÄ±, "Buradaki amaÃ§Â kurallarÄ± daha net, daha eriÅŸilebilir hale getirmek ve modern oyununÂ ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± her dÃ¼zeyde yansÄ±tmayÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Kurallar sadece hakemler iÃ§inÂ deÄŸil oyuna dahil olan herkes iÃ§indir. Bu nedenle yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin Ã§oÄŸuÂ dÃ¼nyanÄ±n tamamÄ±ndaki gruplar, bireyler ve ulusal federasyonlar tarafÄ±ndan yapÄ±lanÂ Ã¶neriler, Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r." dedi.

Â

IFAB'Ä±n bu kez mart 2018'de Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) sisteminiÂ onaylayarak profesyonel futbolda 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k devrimiÂ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Serdar TatlÄ±, "Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nyaÂ KupasÄ±'nda kullanÄ±lan VAR sistemini birÃ§ok Ã¼lkenin olumlu gÃ¶rmesi ve uygulamayaÂ geÃ§mesi VAR'Ä±n daha fazla adalet getirdiÄŸine ve oyuncu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±Â iyileÅŸtirdiÄŸine inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k olarak gÃ¶stermektedir. Ãœlkemiz her platformdaÂ attÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kararlÄ± adÄ±mlarla her geÃ§en gÃ¼n daha da bÃ¼yÃ¼yerek geliÅŸmektedir.Â Teknolojik alanda Ã¶zellikle de altyapÄ±da gelinen nokta birÃ§ok Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼ndedir.Â Bu nedenle Riva tesislerinde konuÅŸlandÄ±rÄ±lan VAR merkezi birÃ§ok Ã¼lkenin gÄ±pta ileÂ baktÄ±ÄŸÄ± hatta UEFA'nÄ±n elit kategorisinde bulunan hakemlerine yÃ¶nelik birÂ semineri de eÄŸitim amaÃ§la kullandÄ±ÄŸÄ± son derece donanÄ±ma sahip bir VAR ofisidir.Â BurasÄ± TÃ¼rk futbolu adÄ±na bÃ¼yÃ¼k ÅŸanstÄ±r. AynÄ± anda oynanacak birÃ§ok maÃ§ iÃ§inÂ yeterliliÄŸe sahiptir. Bu sezon ekstradan merkez Ä°stanbul olmak Ã¼zere iki ayrÄ±Â statta sabit 2 hibrit var sistemi kullanmayÄ± planlamÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z." ÅŸeklindeÂ konuÅŸtu.

VAR'Ä±n futbolda her tartÄ±ÅŸmayÄ± Ã§Ã¶zmeyeceÄŸini dile getiren MHK BaÅŸkanÄ±,Â "Zaten IFAB, VAR uygulamasÄ±nÄ± belirli ilkelere dayandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±ylaÂ kamuoyundaki VAR'Ä±n her pozisyona mÃ¼dahale edip hakemi uyaracak beklentisiÂ maalesef mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. VAR'Ä±n sadece: a. gol â€“ gol deÄŸil, b. penaltÄ± â€“ penaltÄ±Â deÄŸil, c. doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart (2. sarÄ± kartlar hariÃ§), d. yanlÄ±ÅŸ kimlikÂ tespiti, olan bu 4 pozisyonda aÃ§Ä±k ve bariz hata, ya da gÃ¶zden kaÃ§an ciddi olayÂ olduÄŸunda hakeme yardÄ±mcÄ± olabilecek bir maÃ§ gÃ¶revlisi olduÄŸu unutulmamalÄ±dÄ±r.Â VAR'Ä±n kamuoyunda zaman zaman eleÅŸtirilmesinin VAR protokolÃ¼ hakkÄ±nda yeterliÂ bilgiye sahip olunmadÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeyim. VAR uygulamasÄ± yapanÂ Ã¼lke federasyonlarÄ±nÄ±n IFAB'dan yeterlilik belgesi ve iznini almasÄ± ile beraberÂ protokoldeki ÅŸartlara uyma zorunluluÄŸu vardÄ±r. 2020-2021 futbol sezonundaki oyunÂ kurallarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikleri kulÃ¼plerimize ve medya kuruluÅŸlarÄ±na gÃ¶ndereceÄŸiz.Â TFF'nin resmi internet sitesinde yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Ä°steyen herkes bu siteyeÂ girdiÄŸinde hem bu deÄŸiÅŸikleri hem de oyun kurallarÄ±na ve VAR protokolÃ¼ne kolaycaÂ eriÅŸim saÄŸlayabilecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Serdar TatlÄ±, yeni sezona girmek Ã¼zere olduklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ±Â kaydetti:

"Kamuoyunun bizden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k beklentileri olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. BizÂ de hakemlerimizin becerilerini geliÅŸtirmek, onlarÄ± eÄŸitmek ve yeni yÃ¼zleri TÃ¼rkÂ hakemliÄŸine kazandÄ±rmak istiyoruz. Toplum bizden ve hakemlerimizden adil, eÅŸit veÂ standart bir yÃ¶netim bekliyor. Hakemlerimizin son derece donanÄ±mlÄ±, kariyerli,Â kiÅŸilikli ve yetenekli olduklarÄ±na iÃ§tenlikle inanÄ±yor ve onlara gÃ¼veniyoruz. BuÂ vesile ile futbolun tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±na buradan seslenmek istiyorum. Bize inanÄ±n veÂ gÃ¼venin. HiÃ§ kimse merak etmesin. Adaletten asla ÅŸaÅŸmayan, kararlÄ± herkese eÅŸit,Â bir MHK gÃ¶receksiniz. GÃ¶revde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece asla taviz vermeden toplumÂ vicdanÄ±nÄ±n sesi olacaÄŸÄ±z, olmaya devam edeceÄŸiz." KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Jaap Uilenberg 2020-2021 sezonunda futbol oyunÂ kurallarÄ±ndaki Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerle ilgili sunum yaptÄ±.