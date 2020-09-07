TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maÃ§ oynanacak

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HaberlerSüper Lig Haberleri TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maç oynanacak
07.09.2020 - 15:14 |

TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maç oynanacak

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± NihatÂ  Ã–zdemir, bu sezon profesyonel liglerde Ã§ok yoÄŸun bir sezon olacaÄŸÄ±nÄ±, MerkezÂ  Hakem Kurulunun (MHK) yeni baÅŸkanÄ± Serdar TatlÄ± ve hakemlere gÃ¼venlerinin sonsuzÂ  olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maç oynanacak
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MHK'nin 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, TFF BaÅŸkanÄ±ÂNihat Ã–zdemir, TFF 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±, TFF YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri,Â  Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu ÃœyesiÂ  Kemal ErdoÄŸan, Ä°stanbulspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ecmel SarÄ±alioÄŸlu, MHK BaÅŸkanÄ± SerdarÂ  TatlÄ± ve hakemlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Riva'daki TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp veÂ  EÄŸitim Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
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TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hakemlerinÂ  zorlu bir sÃ¼reÃ§te liglerin tamamlanmasÄ± iÃ§in fedakarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek,Â  "Åžimdi Ã§ok daha fazla fedakarlÄ±klar gerektiren bir sezona baÅŸlÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeÂSÃ¼per Lig'de 42 haftalÄ±k bir maraton var. SÃ¼per Lig ile birlikte TFF 1. Lig, 2.Â  Lig ve 3. Lig'de 145 takÄ±mÄ±mÄ±z yer alacak. Yani bu sezon profesyonel liglerimizdeÂ  toplamda 2 bin 548 maÃ§ oynanacak. Bu nedenle geniÅŸ bir hakem kadrosunaÂ  ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ± ve buna gÃ¶re dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±. Ãœst klasman hakem sayÄ±mÄ±zÂ  47'ye yÃ¼kseldi. Yeni MHK ile bu sÃ¼recin Ã¼stesinden rahatlÄ±kla geleceÄŸinizeÂ  inanÄ±yoruz. BildiÄŸiniz gibi Merkez Hakem Kurulumuzda nÃ¶bet deÄŸiÅŸimi yaÅŸandÄ±.Â  SayÄ±n Zekeriya Alpâ€™in istifasÄ±ndan sonra ivedilikle aksiyon aldÄ±k ve SayÄ±n SerdarÂ  TatlÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yeni MHK'yi oluÅŸturduk. KatkÄ±larÄ± iÃ§in Zekeriya Alp'eÂ  teÅŸekkÃ¼r ediyor, SayÄ±n Serdar TatlÄ± ve deÄŸerli kurul Ã¼yelerimize sonsuz baÅŸarÄ±larÂ  diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Serdar TatlÄ± ve ekibinin Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede hÄ±zlÄ± kararlar alarakÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–zdemir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kendilerinin uzun yÄ±llar TÃ¼rk hakemliÄŸine hizmet etmesini diliyorum.Â  Ben ve yÃ¶netim kurulumun, Serdar TatlÄ± ve siz hakemlerimize gÃ¼veni tamdÄ±r. BizÂ  artÄ±k MHK BaÅŸkanÄ± ve MHK deÄŸiÅŸtirmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek deÄŸil,Â  kazanmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulumuz federasyonumuz iÃ§in Ã§ok deÄŸerli birÂ  kurul. Zira bizlerin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± hakemlerimizin performansÄ±yla eÅŸleÅŸtirenler var.Â  O nedenle sizler baÅŸarÄ±lÄ±ysanÄ±z bizler de baÅŸarÄ±lÄ±yÄ±z. BaÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±z iÃ§in, hemÂ  yeni kurulumuza hem siz hakemlerimize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. AranÄ±zda Ã§okÂ  tecrÃ¼beli isimler var. GenÃ§ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da adeta gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geliyorlar.Â  Yeterli sabrÄ± gÃ¶sterirsek TÃ¼rk hakemliÄŸinin ihtiyacÄ± olan istikrarÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z.Â  Sizlere Ã§aÄŸrÄ±m aÃ§Ä±k ve net. Birilerini ya da bir tarafÄ± memnun etmek iÃ§in deÄŸil,Â  adaleti saÄŸlamak iÃ§in maÃ§ yÃ¶netin. Ki bundan kuÅŸkumuz da yok. Yeter ki niyet kÃ¶tÃ¼Â  olmasÄ±n."
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GeÃ§en sezon hakemlerin tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±nda olduÄŸunu ve haksÄ±zÂ  eleÅŸtiriler aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Nihat Ã–zdemir, "Sizleri zan altÄ±nda bÄ±rakmayaÂ  niyetlenenler oldu. Ama buna kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmez. Sizler bizlerin onuru,Â  gururusunuz. Biz sizlerin hep aranÄ±zda durduk, durmaya da devam edeceÄŸiz. AncakÂ  biliyoruz ki, sizler de bizler de ne karar verirsek verelim kimseyi memnunÂ  edemiyoruz. Maalesef ortak kaderimiz bu. Ne karar verirsek verelim, bir tarafÂ  mutsuz oluyor. Onun iÃ§in bizlere dÃ¼ÅŸen verdiÄŸimiz tÃ¼m kararlardan emin olmamÄ±z,Â  rahatsÄ±zlÄ±k duymamamÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
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Teknolojinin artÄ±k hakemliÄŸin vazgeÃ§ilmez bir parÃ§asÄ± olduÄŸunuÂ  vurgulayan TFF BaÅŸkanÄ±, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
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"Federasyon olarak sizlerin baÅŸarÄ±larÄ±na destek olmasÄ± amacÄ±ylaÂ  teknolojiden sÄ±nÄ±rsÄ±z ÅŸekilde yararlanmak iÃ§in Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. TeknikÂ  donanÄ±mÄ± yÃ¼ksek, dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir VAR Merkezi'ne sahibiz. Riva VARÂ  Merkezi, FIFA ve UEFA nezdinde VAR'Ä±n Ã¼ssÃ¼ haline geldi. Teknolojiyle birlikteÂ  sizlerin bu teknolojiye uyumu da her geÃ§en yÄ±l artÄ±yor. VAR sisteminde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â  yÄ±la giriyoruz. VAR'da ustalÄ±k dÃ¶nemine doÄŸru ilerliyoruz. Bu nedenle, bu sezonÂ  VARâ€™Ä± Ã§ok daha verimli ve doÄŸru kullanacaÄŸÄ±mÄ±za inancÄ±m tam. AyrÄ±ca VAR kadrosuÂ  konusunda, MHK talimatÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±k. ArtÄ±kÂ  VAR hakem kadrosu kuruyoruz. Bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te VARÂ  sertifikasÄ± olan ve hakemliÄŸi bÄ±rakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikteÂ  Ã¶nemli bir kadro oluÅŸturacaÄŸÄ±z."

"Futbola sahip Ã§Ä±kmamÄ±z lazÄ±m. Ã–zellikle bu dÃ¶nemde marka deÄŸerimiziÂ  dÃ¼ÅŸÃ¼rmemek iÃ§in omuz omuza Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m." diyen Ã–zdemir, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
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"En Ã§ok desteÄŸi de hakemlerimize verelim. Her kulÃ¼p gibi, TÃ¼rkÂ  hakemliÄŸi de saygÄ±yÄ± hak ediyor. Bu hassasiyetlere dikkat etmeye davet ediyorum.Â  En Ã¶nemli Ã§aÄŸrÄ±m da pandemi sÃ¼reciyle ilgili. LÃ¼tfen maÃ§larÄ±mÄ±z oynanÄ±rken tÃ¼mÂ  sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ± bilelim. SaÄŸlÄ±k Kurulumuzun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rehbere veÂ  talimatlarÄ±mÄ±za uyalÄ±m. Maske, mesafe ve hijyen kurallarÄ±ndan asla tavizÂ  vermeyelim. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, sporcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, taraftarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bizim iÃ§in herÂ  ÅŸeyden Ã¶nemli. Federasyon olarak bizler gerekli tÃ¼m tedbirleri alÄ±yoruz. DevreÂ  arasÄ±na kadar maÃ§larÄ±mÄ±z seyircisiz oynanacak ve bizlerin azami hassasiyetÂ  gÃ¶stermesi gerekiyor. Aksi takdirde kurullarÄ±mÄ±z, gereken cezalarÄ± hiÃ§ acÄ±madanÂ  verecek. SaÄŸlÄ±klÄ± futbol iÃ§in Ã¶nce saÄŸlÄ±k diyoruz ve sizleri saÄŸlÄ±klÄ± olmayaÂ  davet ediyoruz."

Serdar TatlÄ±: "Adaletten asla ÅŸaÅŸmayan bir MHK gÃ¶receksiniz"

MHK'nin yeni baÅŸkanÄ± Serdar TatlÄ± da 25 AÄŸustos 2020'de gÃ¶reveÂ  geldiklerini ve yoÄŸun bir gÃ¼ndemle Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "BuÂ  sÃ¼reÃ§te karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan en bÃ¼yÃ¼k sorun zaman aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dar olmasÄ±ydÄ±. Ã–ncelikleÂ  2020-2021 sezonunda gÃ¶rev alacak hakem ve gÃ¶zlemci klasmanlarÄ± ve sezon Ã¶ncesiÂ  hem SÃ¼per Lig hem de 8 ayrÄ± bÃ¶lgede alt klasman hakemleri ve gÃ¶zlemcileri iÃ§inÂ  seminerler ile atletik testlerin programlanmasÄ± gibi Ã¶nemli konularÄ±Â  sonuÃ§landÄ±rdÄ±k. Bu arada bizden Ã¶nceki dÃ¶nem gÃ¶rev yapan Zekeriya AlpÂ  baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki MHK'ye tÃ¼m hakemliÄŸine yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± hizmetlerinden dolayÄ±Â  teÅŸekkÃ¼r ederim. HazÄ±rladÄ±klarÄ± hakem ve gÃ¶zlemci kadrolarÄ±na sadÄ±k kalmaklaÂ  beraber sadece alt klasman kadrolarÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len hakem ve gÃ¶zlemcileri,Â  federasyonumuzun tÃ¼m liglerde yaptÄ±ÄŸÄ± uygulama gibi dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyerek kadrolarÄ±na iadeÂ  ettik." ifadelerini kullandÄ±.

KapsamlÄ± bir eÄŸitim programÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran TatlÄ±, ÅŸÃ¶yleÂ  konuÅŸtu:
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"Hakemlerimize daha bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunmak adÄ±na geÃ§en yÄ±l da MHK'yeÂ  eÄŸitim danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan sayÄ±n Jaap Uilenberg ile temasa geÃ§ilerek seminereÂ  katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. BilindiÄŸi Ã¼zere dÃ¼nyayÄ± sarsan Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ±Â  seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gibi Ã§eÅŸitli zorluklar ve risklere raÄŸmen aramÄ±za katÄ±lanÂ  SayÄ±n Uilenberg'e teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu noktada on-line eÄŸitim yerine yÃ¼z yÃ¼zeÂ  eÄŸitimin Ã¶nemli fayda ve avantajlarÄ± olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyoruz."

IFAB'Ä±n tarihinin en geniÅŸ kapsamlÄ± kural deÄŸiÅŸimi sÃ¼recine 2016Â  yÄ±lÄ±nda oyun kurallarÄ± revizyonu ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan TatlÄ±, "Buradaki amaÃ§Â  kurallarÄ± daha net, daha eriÅŸilebilir hale getirmek ve modern oyununÂ  ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± her dÃ¼zeyde yansÄ±tmayÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Kurallar sadece hakemler iÃ§inÂ  deÄŸil oyuna dahil olan herkes iÃ§indir. Bu nedenle yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin Ã§oÄŸuÂ  dÃ¼nyanÄ±n tamamÄ±ndaki gruplar, bireyler ve ulusal federasyonlar tarafÄ±ndan yapÄ±lanÂ  Ã¶neriler, Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r." dedi.
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IFAB'Ä±n bu kez mart 2018'de Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) sisteminiÂ  onaylayarak profesyonel futbolda 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k devrimiÂ  gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Serdar TatlÄ±, "Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nyaÂ  KupasÄ±'nda kullanÄ±lan VAR sistemini birÃ§ok Ã¼lkenin olumlu gÃ¶rmesi ve uygulamayaÂ  geÃ§mesi VAR'Ä±n daha fazla adalet getirdiÄŸine ve oyuncu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±Â  iyileÅŸtirdiÄŸine inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k olarak gÃ¶stermektedir. Ãœlkemiz her platformdaÂ  attÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kararlÄ± adÄ±mlarla her geÃ§en gÃ¼n daha da bÃ¼yÃ¼yerek geliÅŸmektedir.Â  Teknolojik alanda Ã¶zellikle de altyapÄ±da gelinen nokta birÃ§ok Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼ndedir.Â  Bu nedenle Riva tesislerinde konuÅŸlandÄ±rÄ±lan VAR merkezi birÃ§ok Ã¼lkenin gÄ±pta ileÂ  baktÄ±ÄŸÄ± hatta UEFA'nÄ±n elit kategorisinde bulunan hakemlerine yÃ¶nelik birÂ  semineri de eÄŸitim amaÃ§la kullandÄ±ÄŸÄ± son derece donanÄ±ma sahip bir VAR ofisidir.Â  BurasÄ± TÃ¼rk futbolu adÄ±na bÃ¼yÃ¼k ÅŸanstÄ±r. AynÄ± anda oynanacak birÃ§ok maÃ§ iÃ§inÂ  yeterliliÄŸe sahiptir. Bu sezon ekstradan merkez Ä°stanbul olmak Ã¼zere iki ayrÄ±Â  statta sabit 2 hibrit var sistemi kullanmayÄ± planlamÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z." ÅŸeklindeÂ  konuÅŸtu.

VAR'Ä±n futbolda her tartÄ±ÅŸmayÄ± Ã§Ã¶zmeyeceÄŸini dile getiren MHK BaÅŸkanÄ±,Â  "Zaten IFAB, VAR uygulamasÄ±nÄ± belirli ilkelere dayandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±ylaÂ  kamuoyundaki VAR'Ä±n her pozisyona mÃ¼dahale edip hakemi uyaracak beklentisiÂ  maalesef mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. VAR'Ä±n sadece: a. gol â€“ gol deÄŸil, b. penaltÄ± â€“ penaltÄ±Â  deÄŸil, c. doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart (2. sarÄ± kartlar hariÃ§), d. yanlÄ±ÅŸ kimlikÂ  tespiti, olan bu 4 pozisyonda aÃ§Ä±k ve bariz hata, ya da gÃ¶zden kaÃ§an ciddi olayÂ  olduÄŸunda hakeme yardÄ±mcÄ± olabilecek bir maÃ§ gÃ¶revlisi olduÄŸu unutulmamalÄ±dÄ±r.Â  VAR'Ä±n kamuoyunda zaman zaman eleÅŸtirilmesinin VAR protokolÃ¼ hakkÄ±nda yeterliÂ  bilgiye sahip olunmadÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeyim. VAR uygulamasÄ± yapanÂ  Ã¼lke federasyonlarÄ±nÄ±n IFAB'dan yeterlilik belgesi ve iznini almasÄ± ile beraberÂ  protokoldeki ÅŸartlara uyma zorunluluÄŸu vardÄ±r. 2020-2021 futbol sezonundaki oyunÂ  kurallarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikleri kulÃ¼plerimize ve medya kuruluÅŸlarÄ±na gÃ¶ndereceÄŸiz.Â  TFF'nin resmi internet sitesinde yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Ä°steyen herkes bu siteyeÂ  girdiÄŸinde hem bu deÄŸiÅŸikleri hem de oyun kurallarÄ±na ve VAR protokolÃ¼ne kolaycaÂ  eriÅŸim saÄŸlayabilecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Serdar TatlÄ±, yeni sezona girmek Ã¼zere olduklarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ±Â  kaydetti:

"Kamuoyunun bizden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k beklentileri olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. BizÂ  de hakemlerimizin becerilerini geliÅŸtirmek, onlarÄ± eÄŸitmek ve yeni yÃ¼zleri TÃ¼rkÂ  hakemliÄŸine kazandÄ±rmak istiyoruz. Toplum bizden ve hakemlerimizden adil, eÅŸit veÂ  standart bir yÃ¶netim bekliyor. Hakemlerimizin son derece donanÄ±mlÄ±, kariyerli,Â  kiÅŸilikli ve yetenekli olduklarÄ±na iÃ§tenlikle inanÄ±yor ve onlara gÃ¼veniyoruz. BuÂ  vesile ile futbolun tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±na buradan seslenmek istiyorum. Bize inanÄ±n veÂ  gÃ¼venin. HiÃ§ kimse merak etmesin. Adaletten asla ÅŸaÅŸmayan, kararlÄ± herkese eÅŸit,Â  bir MHK gÃ¶receksiniz. GÃ¶revde kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece asla taviz vermeden toplumÂ  vicdanÄ±nÄ±n sesi olacaÄŸÄ±z, olmaya devam edeceÄŸiz." KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Jaap Uilenberg 2020-2021 sezonunda futbol oyunÂ  kurallarÄ±ndaki Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerle ilgili sunum yaptÄ±.

TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maÃ§ oynanacak

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