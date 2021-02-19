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HaberlerSüper Lig Haberleri TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
19.02.2021 - 16:29 | | AA

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
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TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19a yakalandığını duyurdu

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