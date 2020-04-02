Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSüper Lig Haberleri TFF kurullarÄ±ndan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na destek
02.04.2020 - 17:02 | | Ä°STANBUL (AA) -

TFF kurullarÄ±ndan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na destek

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarÄ±,Â  CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Milli DayanÄ±ÅŸmaÂ  KampanyasÄ±'na destekte bulunma kararÄ± aldÄ±.Â

TFF kurullarÄ±ndan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na destek

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurullarÄ±n baÅŸkan ve Ã¼yelerinin, ihtiyaÃ§Â  sahibi vatandaÅŸlara yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kampanyaya bir aylÄ±k tÃ¼mÂ  hak ediÅŸleriyle katkÄ±da bulunmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

TFF ise Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na 1 milyon 923 bin liraylaÂ  destekte bulunmuÅŸtu.

Â 

Â 

Â 

Â Â 

Â 

Hüseyin EroÄŸlu'ndan yaÅŸanan süreçle ilgili deÄŸerlendirme...
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Norwich City'den 200 bin sterlinin üzerinde yardÄ±m

Norwich City'den 200 bin sterlinin Ã¼zerinde yardÄ±m

Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor'dan kampanyaya destek

Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor'dan kampanyaya destek

Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor

Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor

Hamit AltÄ±ntop'tan dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

Hamit AltÄ±ntop'tan dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±

SÄ±radaki Haber