02.04.2020 - 17:02 | | Ä°STANBUL (AA) -
TFF kurullarÄ±ndan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na destek
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarÄ±,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Milli DayanÄ±ÅŸmaÂ KampanyasÄ±'na destekte bulunma kararÄ± aldÄ±.Â
TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurullarÄ±n baÅŸkan ve Ã¼yelerinin, ihtiyaÃ§Â sahibi vatandaÅŸlara yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kampanyaya bir aylÄ±k tÃ¼mÂ hak ediÅŸleriyle katkÄ±da bulunmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TFF ise Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na 1 milyon 923 bin liraylaÂ destekte bulunmuÅŸtu.
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