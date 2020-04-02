TFF kurullarÄ±ndan Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na destek

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurullarÄ±n baÅŸkan ve Ã¼yelerinin, ihtiyaÃ§Â sahibi vatandaÅŸlara yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kampanyaya bir aylÄ±k tÃ¼mÂ hak ediÅŸleriyle katkÄ±da bulunmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

TFF ise Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±'na 1 milyon 923 bin liraylaÂ destekte bulunmuÅŸtu.

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