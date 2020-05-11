TFF protokolü duyurdu! Pozitif test senaryosu...

Protokolde, maçların deplasmanlı mı yoksa tek merkezde mi oynanacağının henüz kesinlik kazanmadığı dile getirildi. Ayrıca bir takımda vaka sayısından ötürü kontrol edilemeyeceği düşünülen bir senaryo oluşursa kararın TFF Yönetimi ve bakanlıklarla birlikte verileceği ifade edildi

Gerekirse güncelleme

TFF Sağlık Kurulu’nun Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı “Futbola Dönüş Protokolü”nün ikinci kısmı da yayınlandı. Bunun bir öneri paketi olduğu dile getirilirken, “Öneri protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır” deme ihtiyacı hissedildi. Ayrıca ilgili gelişmelerin takip edilip, gerekirse protokolün güncellenebileceği de vurgulandı.

Test pozitif ise

Pozitif test senaryosunun yönetiminde ana sorumluluk, takım doktoruna, sonrasında ise tesis müdürü ve idari direktöre bırakıldı.

Test sonucu pozitif çıkarsa, o gün tesiste bulunan herkese gün içerisinde test uygulanması kararlaştırıldı. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulması istendi. Ayrıca pozitif vakanın ailesinin de bilgilendirilmesi ve testten geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tüm bulgular ve sonuçlar olumlu, minimum izolasyon süresi de dolmuş ise (5’er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün) vakanın geri katılımına izin verileceği belirtildi.

Bir takımda vaka sayısından ötürü kontrol edilemeyeceği düşünülen bir senaryo oluşursa, ligin kurallara göre yürütülebilmesi için süreç hakkında kararı TFF Yönetim Kurulu ve ilgili bakanlıkların yetkililerinin birlikte vermesi gerektiği dile getirildi.

Deplasmana gidecek takımlar için...

-Kamp yapılacak tesis mümkünse sadece takıma tahsis edilmelidir.

-Ziyaretçi kabul edilmemelidir.

- Tüm oyuncu ve ekip çalışanları tek kişilik odalarda kalmalıdır.

- Oyuncu odalarına tesis çalışanlarının girmesi yasaklanmalıdır.

- Eğer mümkünse yemekleri takım aşçısının yapması sağlanacak ve kontrollerden sorumlu olacaktır.

- Kamp yapılacak tesis, takımın bulunduğu şehre yakınsa otobüs ile ulaşım tercih edilmelidir. (En fazla 6 saatlik mesafeler için takım otobüsü ile ulaşım önerilmektedir.)

- Müsabaka bitiminde tüm kamp kadrosu kendi şehrine dönecek şekilde planlama yapılmalıdır. Tüm maçlar aynı şehirde oynanıyor ise dönüş direkt kamp yapılan tesise olmalıdır.

- Mümkün ise stadyuma girişte takım ve çalışanlar 1’den fazla otobüs kullanmalıdır.

Soyunma odasına kadar maske

- Top toplayıcı çocuklar için ayrı bir alan belirlenmelidir. Çocuklar, en az 2 metre mesafesine uymalıdır. Maç öncesi ve sırasında ve sonrasında eldiven ve maskeli olmalıdır.

- Devre arasında eldivenler dezenfekte edilerek değiştirilmelidir.

-Her iki takımın ve hakemlerin stadyuma girişi arasında en az 15 dakika zaman aralığı bırakılmalıdır.

- Takımlar giriş yaparken ve yürürken takım dışı çalışanlar ile arada en az mesafe 4 metre olmalıdır.

- Takım oyuncuları ve ekipleri ile hakemler girişten soyunma odasına kadar maske takmalıdır.

Yayıncıya 70 diğerlerine 40

-Tüm medya mensupları maske kullanmalıdır.

- Yayıncı kuruluş maksimum 50 kişi ile stadyum içerisinde bulunabilir. Yayıncı kuruluş ek olarak stadyum dışında da maksimum 20 kişi ile yer alabilir.

-Resmi veri sağlayıcıları (Optik kamera, istatistik vb.) maksimum 2 kişi ile stadyum içerisinde bulunabilir.

-Takımların medya ekipleri, varsa kulüp TV’si maksimum 3, yoksa 2 kişi ile stadyum içinde bulunabilir.

- 12 foto muhabiri, 20 gazeteci / muhabir ve 8 kameraman akredite olur.

- Foto muhabirleri ve gazeteciler tüm süreçte oyunculara 4 metreden daha fazla yaklaşmamalıdırlar.

- Yiyecek ve içecek servisi olmamalıdır. Ancak medya mensupları kendi yemeklerini getirebilir.

- Basın toplantı odaları sosyal mesafeye el vermeyecek durumda ise kayıt ve dağıtım için ajanslara veya yayıncı kuruluşa öncelik verilebilir ve içeri alınacak ga zeteci ve muhabir sayısında da kısıtlama yapılabilir.

Gol sevincinde toplanmak yok

-Seremonide tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir.

- Gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır.

-Oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir.

- Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi önerilir. Ekstra banklar ve/veya saha görüşünü kısıtlamıyor ve sahaya direkt geçişe müsait ise tribün en alt sırası da kullanılabilir.

-Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmelidir. (Top toplayıcılar eldivensiz temas ederse)

- Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olmalıdır. Saha içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır.

-Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olmalıdır.

- Maçtan bir gün sonra tüm stadyum tekrar dezenfekte edilmelidir.

Müsabakalardan önce

- Her maçtan 2 gün önce tüm takım, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonunda yer alacak çalışanlar tarama testine tabi tutulmalıdır.

- Kamp kadroları müsabakadan 2 gün önce yapılacak PCR testine göre belirlenmelidir.

- Önerilen, test gününden itibaren takımların kendi tesislerinde yatılı kampa girmesidir.

- Tesis içerisinde konaklama hizmeti veremeyen kulüpler, belirtilen önerilere göre kendi şehirlerindeki bir otelde kamp yapabilir.

Statlarda neler olacak? (Seyircisiz maçlarda)

- Maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel şirketler tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır.

-Saha içi ve dışındaki ısınma alanları ile yedek kulübelerine takımlar dışında kimse girmemelidir.

- Stadyum içerisinde yer alan tüm çalışanlar gerekmedikçe yüzey temasından kaçınmalıdır.

-Stadyum içerisinde her alanda 20 metre aralıklarla el dezenfektanı konumlandırılmalıdır.

- Tüm tuvaletlerde yeterince sabun ve el dezenfektanı olmalıdır.

- Tuvaletler sadece gerekli hallerde kullanılmalı, her saat başı temizlenmelidir.

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