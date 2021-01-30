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30.01.2021 - 15:59 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb

Almanya ekibi Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusuNick Weiler-Babb, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Weiler-Babb, takımının 26 Ocak'ta Khimki'yi 95-93 yendiği 22. hafta karşılaşmasında 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

Khimki'ye karşı 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist üreterek üç istatistikte de kariyer rekoru kıran Weiler-Babb, ilk kez bu unvana layık görüldü.

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THY Avrupa Liginde çift maç haftasının MVPsi Nick Weiler-Babb

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