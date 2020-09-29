THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 1 Ekim Perşembe günü başlayacak 2020-2021 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanya ekibi, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015 yılında kazandı.

CSKA Moskova ikinci sırada

Rusya ekibi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.

Organizasyonda 2018-2019 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da şampiyonluk yaşadı.

Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları altışar şampiyonluk yaşadı.

Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupa 1'de 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.

Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.

Ligde son 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonunda dördüncü sırada yer aldı.

Kupada 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, rakibine uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2017-2018 sezonunda da finale yükseldi ancak Real Madrid'e kaybederek ikinci oldu.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başladı.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Final Sonuç 1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71 1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67 1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62 1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62 1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83 1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80 1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64 1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62 1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72 1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83 1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95 1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99 1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74 1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53 1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69 1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66 1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82 1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66 1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74 1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese 78-77 1978 Münih REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese 75-67 1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese 96-93 1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85 1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79 1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80 1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68 1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona 79-73 1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78 1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas 94-82 1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69 1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84 1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69 1990 Zaragosa JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona 72-67 1991 Paris POP 84 SPLİT-FC Barcelona 70-65 1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70 1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55 1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57 1995 Zaragosa REAL MADRİD-Olympiakos 73-61 1996 Paris PANATHİNAİKOS-FC Barcelona 67-66 1997 Roma OLYMPİAKOS-FC Barcelona 73-58 1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK Atina 58-44 1999 Münih ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna 82-74 2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67 2001 Paris(Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67 2001 Bologna/Vitoria KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83 2003 Barcelona FC BARCELONA-Benetton Treviso 76-65 2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74 2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica 90-78 2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69 2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91 2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77 2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71 2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68 2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70 2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61 2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88 2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86 2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59 2016 Berlin CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96 2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64 2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80 2019 Vitoria CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes 91-83

Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.