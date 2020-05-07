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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Torinolu bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
07.05.2020 - 00:22 | | ANKARA (AA) -

Torinolu bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Torinolu bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara yapılan sağlık kontrollerinde bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi.

Torinolu futbolcunun durumunun sürekli olarak takip edileceği ifade edildi.

Torinolu bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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