Torku Konyaspor, iyi futboluna güveniyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak Torku Konyaspor takımı, son haftalarda 3 punla tanışamasa da ortaya konan güzel futbola güveniyor.

Kulüp menajeri Seyit İçgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarının sürdüğünü, zor bir deplasmana gideceklerini söyledi. Son 3 haftada galip gelen bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan İçgül, "Ligin alt tarafı biraz karıştı. Bizim açımızdan her maç final ama bu maç daha önemli. Kayseri'den puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Biz de son maçlarda iyi takım olduğumuzu gösterdik. İyi mücadele ediyor, pozisyonlara giriyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirirsek Kayseri Erciyes deplasmanından 3 puanla döneceğimize inanıyorum" dedi.

İçgül, ligin ikinci yarısında iyi oyun olduğunu ancak neticenin olmadığı yönünde eleştiriler olduğunu, iyi futbol oynayan takımın 10 maçtan 7'sini kazanacağını dile getirdi. Kötü oynayan takımın ise 10 maçından sadece ikisini kazanabileceğine dikkati çeken Seyit İçgül, "Biz istikrarı sürdürüp bunu puanlara yansıtacağız. Pozisyona girip değerlendiremiyoruz. Bazen beceriksizlik bazen de şanssızlık etkili oluyor. Pozisyona girmek de önemli. Trabzonspor maçında olmadı. Bu hafta olacak. O konuda tereddüdümüz yok. Cumartesi gübü Kayseri'de iyi bir maç olacak. Güzel neticeler alacağız" diye konuştu.

Kulüp menajeri İçgül, dün milli takımlarıyla maça çıkan futbolcuların takıma Kayseri'de katılacağını, kaburgasında kırık bulunan Gekas'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağını dile getirdi.