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20.05.2015 - 16:25 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor rekor peşinde

Kulüp basın sözcüsü Baydar, "Çaykur Rizespor maçını kazanırsak, Süper Lig'de bugüne kadarki en yüksek puanımıza ulaşıp, rekor kıracağız" dedi.

Torku Konyaspor rekor peşinde
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, hafta sonunda oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kazanmaları halinde 47 puanla Süper Lig tarihindeki en yüksek puanlarına ulaşacaklarını söyledi.

Baydar, yaptığı açıklamada, ligdeki çıkışlarını Çaykur Rizespor maçında da sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Bu sezon sahamızda oynayacağımız son maçta seyircilerimize 3 puanla veda etmek istiyoruz. Çaykur Rizespor maçını kazanırsak, puanımızı 47'ye yükselteceğiz. Böylece Süper Lig'de bugüne kadarki en yüksek puanımıza ulaşıp, rekor kıracağız" diye konuştu.

Sakatlıkları süren Marica ve kaleci Felgueiras dışında eksiklerinin olmadığını kaydeden Baydar, Uğur İnceman ve Fuchs'un tedavilerinin devam ettiğini, bu oyuncuların durumunun maçtan önce kesinlik kazanacağını kaydetti.

Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maça da değinen Baydar, "Maçın geneline bakıldığında, oyun anlamında olmasa bile mücadele ve savunma anlamında iyi işler yapan takımımız, kornerden bulduğu güzel golle sonuca gitmesini bildi. Aldığımız bu galibiyet, İstanbul ekibi karşısında 9 yıllık hasretimizi sona erdirdi. Sezonu ilk 7 takım arasında bitirme şansımızı da artırdı" ifadelerini kullandı.

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