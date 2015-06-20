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20.06.2015 - 11:12 | | AA

Torku Konyaspor, Serkan Kırıntılı ve Emre Can Atila ile imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, kaleci Serkan Kırıntılı ve orta saha oyuncusu Emre Can Atila ile sözleşme imzaladı.

Torku Konyaspor, Serkan Kırıntılı ve Emre Can Atila ile imzaladı
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Kulüp sportif direktörü Murat Erdoğan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'dan 30 yaşındaki Serkan Kırıntılı'yı transfer ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Serkan Kırıntılı'nın takıma faydası olacağını düşündüklerini belirten Erdoğan, "Böyle değerli bir oyuncuyu aldığımız için şanslıyız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Erdoğan, Gençlerbirliği'nin 19 yaşındaki futbolcusu Emre Can Atila'yı da 3 yıllığına kadrolarına kattıklarını, bu oyuncunun transferini Aykut Kocaman'ın istediğini aktardı.
Konya ekibinin yeni transferi Serkan Kırıntılı da Aykut Kocaman ile yeniden çalışacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.
Sezonun ilk antrenmanını iple çektiğini vurgulayan Serkan, "Aykut hocam ile 3 sene Fenerbahçe'de çalışmıştık. Şimdi yeniden bir başlangıç yapacağız. İnşallah herkes adına hayırlı bir transfer olur. Takımımızda kalede rekabet ortamı var. Rekabetten korkmuyorum. Geçen sene 34 maçın 33'ünde oynadım. Kendime güveniyorum. Torku Konyaspor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Serkan Kırıntılı 2, Emre Can Atila da 3 yıllık sözleşmelere imza attı.

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