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07.02.2021 - 17:09 |

Tottenham-West Bromwich: 2-0

Premier Lig'de Tottenham evinde West Bromwich'i 2-0 yendi. Konuk ekibin G.Saray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, 60 ve 82'de ağları buldu ancak ofsayt gerekçesiyle goller iptal edildi.

Tottenham-West Bromwich: 2-0
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Premier Lig'in 23. haftasında üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle zirveden uzaklaşan Tottenham, kendi sahasında West Bromwich'i 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibin Ocak'ta Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne 60 ve 82. dakikalarda iki kez ağları havalandırdı ancak goller ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 

Tottenham'ı galibiyete götüren golleri 54'te Hary Kane ve 58'de Son kaydetti. Bu sonuçla Londra ekibi puanını 36'ya yükseltirken, West Bromwich 12 puanda kaldı.

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Tottenham-West Bromwich: 2-0
 

 

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