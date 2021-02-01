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01.02.2021 - 11:11 | | AA

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci
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Karadeniz'den Günebakış gazetesi, Trabzonspor için ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Kusursuz fırtına" başlığını kullanırken, "Süper Kupa'da Başakşehir'i tokatlayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı da seriye takıp İstanbul'u fethetti" ve "Trabzonspor, ligde 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ı kendi evinde devirip, zirveye yelken açtı" değerlendirmelerine yer verdi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcıları", arka sayfasında "Adımız fırtına, işimiz zafer" ve "Kartal değil ejderha olsan ne yazar" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Kasketliler geri döndü" ve "Zirvenin uşakları geliyor" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, zirveye uçuyoruz" başlığına yer verildi.

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Fırtına, kartalı evinde avladı" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Süper Kupa'yı müzesine götüren fırtına, ligde de Beşiktaş'ı devirdi, zirve yarışını karıştırdı" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Kusursuz fırtına" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz" denildi.

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Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

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