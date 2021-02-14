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14.02.2021 - 14:03 | | Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)

Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı Bakasetas'ın attığı golle 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Kentte yayınlanan gazeteler, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'a övgüler yağdırdı.

Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı
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Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi. Devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan 3.5 milyon Euro karşılığında bordo-mavili takıma imza atan Bakasetas’a övgüler yağdı.

Karadeniz Gazetesi, “Elin Oğlu Değil, Evin Oğlu”, “Yenilmez Armada”, “parasını çıkartıyor”, “Erik Dalı gevrektir”, “Trabzonspor’un genetiğinde zirve var”, Günebakış Gazetesi, “Bakasetas atıyor, Trabzon zirveye koşuyor”, “Önüne çıkanı yıkıp geçen Trabzonspor’un son kurbanı Gaziantep oldu”, “TSunami”, Aka Gazetesi, “Çilingir kilidi açtı, Fırtına zirveye uçtu”, “Sol ayağını kullanmaya başlamadı daha”, Avcı hesap kapatıyor”, Kuzey ekspres Gazetesi ise, “Zirvede olmak Trabzonspor’un genetiğinde var”, “Süper seri”, “Evlat” başlıklarını kullandı.

Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

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Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

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