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17.01.2020 - 17:58 | | DHA

Trabzonspor, Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti. Bu sezon Donis Avdijaj, beklentilerin oldukça altında kaldı. Kosovalı sol kanat, 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor, Avdijaj'ın sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj ile yolları ayırdı. Yönetim ve teknik heyetin ortak kararı ile devre arası kampına götürülmeyen, transfer görüşmesi için izin verilmesi nedeniyle de bir süredir takımla antrenmanlarda yer almayan oyuncuyla yabancı kontenjanında yer açmak için karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğine yer verilirken, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Öte yandan İskoçya Ligi takımlarından Hearts ile de temas halinde olduğu kaydedilen Avdijaj, Trabzonspor forması ile çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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Trabzonspor, Avdijajın sözleşmesini feshetti

 

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