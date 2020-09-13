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13.09.2020 - 15:14 |

Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakası öncesinde iki takımda da olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın maça günler kala koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor'da ise Sörloth krizi yaşanıyor. Maçın başlamasına artık sayılı saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 1. hafta maçında bu akşam Beşiktaş deplasmanda bordo-mavili takıma konuk olacak. Trabzonspor-Beşiktaş arasında geri kalan 47 yıllık rekabette Süper Lig'de oynanan 94 maçta Beşiktaş 36, Trabzonspor ise 34 galibiyet aldı. Evinde Beşiktaş'ı ağırladığı müsabakalarda rakibine üstünlük kuran Trabzonspor sahasında çıktığı 45 maçın 23'ünü kazandı. Beşiktaş ise deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı 14 maçtan galip ayrılabildi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadeele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Campi, Hüseyin, Serkan, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Güven

Beşiktaş'ta gol görevi Larin'de

Siyah-Beyazlılar'da geçen sezonun son haftasında Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından Beşiktaş'ta takviye çalışmaları başlamıştı.

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran ancak henüz hücum hattını yeni bir futbolcuyla güçlendiremeyen Kara Kartal, geçici olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'den kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönen Cyle Larin'le yola devam etme kararı almıştı.

PAOK'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinden itibaren görev başlayan Kanadalı futbolcu, Trabzonspor'la oynanacak zorlu karşılaşmadada görev başında olacak.Adale sakatlığını atlatıp takımın son 2 idmanında yer alan Cyle Larin, bu akşamki dev mücadelede Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlanan isim olacak. Kanadalı futbolcu, eline geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendirip kendisini göstermeye çalışacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak İşte muhtemel 11ler...

Gol görevi Ekuban’ın

Trabzonspor, Beşiktaş maçının son hazırlığını dün yaptı ve kampa girdi. Bordo-mavili futbolcuların, Teknik Direktör Eddie Newton yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Sezona sahasında iyi bir başlangıç yapmak isteyen Karadeniz ekibinde, ülkesinden dönmeyen Alexander Sörloth’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon forma giyemeyecek. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı’nın da riske edilmemesi bekleniyor.

Teknik patron Eddie Newton, Sörloth’un yokluğunda Caleb Ekuban’a gol bölgesinde görev verecek. Pereira’nın yerine sağ bekte Serkan Asan’ı düşünen İngiliz hoca, Marlon’un sol bekteki boşluğunu ise Kamil Ahmet ile dolduracak.

 

 

 

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