Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Saat 20:30'da başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin henüz 6. dakikasında Falette ciddi bir sakatlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Falette'nin yerine Tolgay oyuna dahil oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken 2. yarının henüz ilk dakikasında Trabzonspor, savunmada Jailson'un büyük hatasını değerlendiren Sörloth'la 46. dakikada 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Trabzonspor 66. dakikada Ekuban'ın asistinde Novak farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada ise Muriqi, Fenerbahçe'nin tek golünü atarak rövanş maçı için takımına kritik bir katkı sağlamış oldu.

Kalan dakikalar başka gol olmayınca Trabzonspor rövanş öncesi ilk maçta 2-1'lik bir avantaj yakalamış oldu.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE: 2-1

GOL: Sörloth 46' , Novak 66' (Trabzonspor) Muriqi 82' (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.

4'üncü dakikada savunmadan seken top ceza sahası yayının sağındaki Sosa'nın önünde kaldı, onun vuruşunda Altay son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20'nci dakikada Mehmet Ekici orta sahadan aldığı topla ceza sahası yayının önüne kadar ilerledikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27'nci dakikada ceza sahası yayının gerisinden Ozan'ın kaleye gönderdiği sert şutu Erce yatarak kontrol etti.

32'nci dakikada Ekuban ceza sahası yayının üzerinde topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti, Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+3'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

46'ncı dakikada Sörloth ceza sahası yayının gerisinden kaptığı topla ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Altay'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

50'nci dakikada Ekuban'ın şutunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası sol çaprazında Guilherme'nin önünde kaldı onun vuruşunda savunma son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

66'ncı dakikada Ekuban sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisinde girdikten sonra penaltı noktasına çıkardığı yerden pasında Novak'ın gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

76'ncı dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Isla'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı son anda Da Costa kafayla çizgiden çıkararak kornere çeldi.

81'inci dakikada Ozan'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzanarak kornere çeldi.

82'nci dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan ortasında altıpasın üzerinde topa iyi yükselen Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

88'inci dakikada Muriç'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Serkan Çimen x

TRABZONSPOR: Erce xxx - Kamil Ahmet xxx, Da Costa xxx, Campi xx, Novak xxx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye x (Dk. 39 Guilherme xx), Ekuban xxx (Dk. 75 Abdülkadir Ömür x), Nwakaeme xx (Dk. 89 Bilal), Sörloth xxx

FENERBAHÇE: Altay x - Isla xx, Jailson x, Falette (Dk. 10 Tolgay xx), Deniz x, Ozan xx, Gustavo xx, Mehmet xxx, Kruse x (Dk. 75 Ferdi x), Tolga x (Dk. 72 Zajc x), Muriç xxx

GOLLER: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor) - Dk. 82 Muriç (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Sosa, Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Tolga, Tolgay, Gustavo (Fenerbahçe)

Seri 6'ya çıktı

Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor şanssızlığı yine devam etti. En son 2016'da rakibini yenen Fenerbahçe, ligden sonra kupada da yenemedi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı şanssızlığı sürüyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine son 6 resmi üstünlük kuramadı.

Son olarak Dirk Advocaat döneminde Trabzonspor'un eski stadı Avni Aker'de kazanan Fenerbahçe, daha sonra ligde ve kupada 6 maçta galio gelemedi.

Ligde 3 maç berabere biterken 2 yenilgi geldi. Kupada da son olarak dün akşamki mağlubiyet alındı. Öte yandan, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park'ta da Fenerbahçe gülemedi.

Ligde ve kupada yapılan 4 maçın 3'ünü bordo-mavililer kazandı, bir maç berabere tamamlandı.

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Fenerbahçe, ligde ve kupada son 4 maçını kazandı. Ligde; Ankaragücü ve Galatasaray'a yenilip Antalyaspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler kupada da Trabzonspor'a boyun eğdi.

Büyük sevinç

Ersun Yanal, son maçında Vedat Muriç'in golünde çok sevindi. Yedek kulübesinden bir anda fırlayan tecrübeli teknik adam uzun süre gol işareti yaptı.

Muriç'le sevinen Yanal, duygusal anlar yaşadı.

Gol avantajı

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında attığı tek golle rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanş için deplasmanın golünün şansıyla sahaya çıkacak.

Durdurulamayan adam

Trabzonspor'un durdurulamayan golcüsü Alexander Sörloth, yine klasını konuşturdu. Norveçli yıldız, ligde olduğu gibi kupada da gollerine devam etti.

23 yaşındaki forvet, bu sezon 36. resmi maçında 25. kez ağları havalandırdı. Kupada da 4. kez sevinen Sörloth, ligde yine Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye gol atmıştı.

Golcü oyuncu ağları havalandırdıktan sonra tribünlerle ve takım arkadaşlarıyla unutulmaz bir kutlama yaptı.

'Ersun istifa' sesleri

Trabzonspor taraftarları, ikinci yarıda gollerin gelmesinden sonra uzun süre 'Ersun istifa' diye bağırdı. İkinci golü atan Novak'ın sevincinin ardından tribünler Ersun Yanal'ın istifa etmesine göndermede bulundu.

Novak yine attı

Fenerbahçe'ye karşı golleriyle dikkat çeken Filip Novak yine affetmedi. Tecrübeli sol bek, ligde Medical Park Stadı'nda hem geçen sezon hem de bu sezon attığı gollerle öne çıkmıştı.

Novak, son olarak kupada yine kendi sahalarında sarı-lacivertli takıma karşı golünü attı.

Sörloth kabusu

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Sörloth'la ikili mücadelelerde zorluk yaşadı. Norveçli forvet maçın başından itibaren özellikle duran toplarda direkt olarak kaleci Altay'la temaslar kurdu.

Genç eldiven de maçın başından itibaren bu durumla alakalı şikayetçi oldu.

Ndiaye devam edemedi

Bordo-mavililerde Badou Ndiaye riske girmedi, oyundan çıkmak istedi. 38. dakikada top oyundayken bir anda kendini yere bırakan deneyimli futbolcu, sağlık ekibiyle konuştuktan sonra çıkmak istediğini iletti.

Bunun üzerine de Trabzonspor'da sekerek kenara gelen Ndiaye yerine Guilherme girdi.

Ersun Yanal'la son kez

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla beraber resmen bitti. Antalyaspor maçı sonrası ayrılma kararı alan Yanal, sarı-lacivertlilerin başında son kez bir mücadelede yer aldı.

İkinci döneminde istenilen başarıları sağlayamayan tecrübeli teknik adam; ligin bitimine 10 hafta kala görevine veda etti. Ersun Yanal, ilk döneminde nisan ayında şampiyon olduğu Fenerbahçe'yi ikinci döneminde henüz mart ayında ligde 7. sırada bıraktı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 53 resmi maça çıkarken 27 galibiyet, 13 beraberlik 13 de yenilgi yaşadı.

Kadın taraftarlara jest

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi ağırladığı maç öncesinde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadın taraftarlara güzel bir jestte bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Fenerbahçe karşılaşmasına gelen kadın taraftarları karşıladı ve onlara forma hediye etti.

Kadın taraftarlar Passolig'in locasından mücadeleyi seyretti.

Yanal: 'Ricada bulunuldu'

Fenerbahçe'nin başında son kez bir maça çıkan teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli yönetimle yaptıkları görüşme sonrası sahada yer alacağını açıkladı.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, "Bir istişare sonucu buradayım. Daha sonradan süre gelen bir süreç sonucunda bu kararı aldık ama takımın maçı çok yakın olduğu için böyle bir ricada bulunuldu. Dirar, Hasan Ali ve Serdar'ın problemleri devam ediyor.

Bu tip maçlar 2 ayaklı maçlar biliyorsunuz, bu maçın sonucu hiçbir zaman 2. maça yansımaz. O maç için de ben başarılar dilemek durumundayım" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun duası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kritik mücadeleyi protokol tribünden takip etti. Bir hayli heyecanlı olduğu görülen Ağaoğlu'nun santra esnasında dua ettiği görüldü.

Ordumuza destek

İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı için Trabzonspor'dan destek videosu yayınlandı.

Karşılaşma öncesinde stat ekranlarından özel bir video yayınlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganıyla beraber askerlerimizin yer aldığı görüntüler taraftarlara sunuldu.

Ordumuza bir kez daha destek verildi. Ayrıca tribünler hep birlikte; "Vatan Sana Canım Feda" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaptı.

Tamamen dolmadı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde sürpriz bir durum dikkat çekti. Her zaman Fenerbahçe maçlarına büyük önem veren bordo-mavili taraftarlar, kupa mücadelesinde stadı tamamen doldurmadı.

Maçın başladığı ana kadar tüm biletlerin satılmadığı belirtildi. Ayrıca geçmiş maçlara oranla şehir dışından gelen Trabzonsporluların sayısının da bir hayli az olduğu bildirildi. Maçın başlama anına kadar da statta sessizlik hakimdi.

Ayrıca İdlib'de devam eden operasyonlar ve yakın bir zamanda kaybettiğimiz askerlerimiz nedeniyle müzik yayını da yapılmadı.

'Şampiyonluk çok uzak değil'

Maç öncesinde statta takım beklenirken kale arkası tribünde özel bir bayrak açıldı. 'Şampiyonluk çok uzak değil' yazılı bayrak ve denizde ilerleyen bir korsan gemisi şekli gözlerden kaçmadı.

Samimi görüntüler

Fenerbahçe ile son kez sahaya çıkan Ersun Yanal, hem Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimir hem de bordo-mavili takımdan bazı isimlerle samimi görüntüler oluşturdu.

Maç öncesinde ilk olarak Hüseyin Çimşir'le bir araya gelen Yanal, bir süre sohbet etti. Daha sonra Trabzonspor'dan eski öğrencileri Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'la konuşan tecrübeli teknik adam keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kruse'den motivasyon konuşma

Santra öncesinde Fenerbahçe'de futbolcuların bir araya gelerek toplu konuşma yaptıkları görüldü. Burada Max Kruse'nin sözü alarak tüm arkadaşlarını motive etmeye çalışması gözlerden kaçmadı.

Yoğun güvenlik

Trabzon emniyeti Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Medical Park Stadı'na giden otobanda karşılıklı polisler nöbet bekledi.

Şehir içerisinden stada gidene kadar tüm güzergahlarda güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stat içerisinde de 3 farklı arama noktası yer aldı. Taraftarlar stada bu arama noktalarından kontrol edilerek girdi. En ufak bir aksiliğin yaşanmaması adına önlemler alındı.

Fenerbahçe takım otobüsü gelirken de polis ve emniyet birimleri an be an takip etti.

Nürnberg'den Frey sürprizi

Sezon başında Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve Almanya'nın Nürnberg takımına kiraladığı Michael Frey'le alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu yıl Almanya'da Nürnberg tarafından beğeni toplayan Frey için bonservisini alma girişiminin olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenerbahçe ile görüşmeleri gerektiğini anca İsviçreli golcüyü birçok kulübün takip ettiğini bildirdi.

Frey de Nürnberg'de mutlu olduğunu belirtip, gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi. Frey, bu sezon Nürnberg'de 21 maçta 5 gol kaydetti.

Ali Koç takımla geldi

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Trabzonspor deplasmanına bu kez takımla geldi. Ligdeki maçta yönetici arkadaşlarıyla gelen Koç, bazı taraftarların sözlü saldırısına maruz kalmıştı.

Bu sefer yoğun bir güvenlik önlemi altında gelen Ali Koç, takım otobüsyle aynı anda stada giriş yapıp, futbolcularla beraber içeri girdi.

Bu sırada herhangi bir sorun yaşanmadı.

Jailson-Falette savunması

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçında Trabzonspor karşısında Jailson-Falette ikilisini savunmada beraber oynattı.

Sürpriz bir karar alan Yanal, Serdar Aziz'i kullanmadı. Orta sahada Gustavo-Ozan ikilisi yer alırken, Tolga Ciğerci de 11'e döndü. Aynı şekilde cezası biten Deniz Türüç de maç kadrosunda sol bek olarak kendine yer buldu.

Uğurcan yerine Erce

Trabzonspor'da kupadaki Fenerbahçe maçı öncesi ideal 11'ini korudu. Ancak kalede Uğurcan Çakır yerine Erce şans buldu.

Bu sez kupa maçlarında genellikler Erce kullanıldığı için de aynı tercih devam etti. Bordo-mavili takımda Sörloth, Nwakaeme, Ekuban, Sosa ve Nidaye yine sahada yer aldı.

Cezalı Mikel'in yerine ise Abdulkadir Parmak oynadı.

Türk bayraklarıyla geldiler

Fenerbahçe takımı maç öncesi ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimizin anısına Türk bayrağıyla sahaya gelen sarı-lacivertliler, dikkat çekti.

Ev sahibi Trabzonspor da aynı şekilde Türk bayraklı tişörtler giyerek ısınmaya çıktı.