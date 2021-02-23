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23.02.2021 - 16:05 | | AA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alan oyunları ve çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, tedavisi süren Anders Trondsen, takımda ayrı düz koşu yaptı.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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