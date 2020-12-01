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01.12.2020 - 14:12 | | Gökmen Şahin - Ozan Köse TRABZON (İHA) -

Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor

Trabzonspor bir taraftan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken bir taraftan ise geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleleri hayata geçiriyor. Altyapısıyla bilinen ve bugüne kadar yetiştirdiği isimlerle Türk futboluna imza atan bordo-mavililer modern altyapı tesisine kavuşuyor.

Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor
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Trabzon'nun Akyazı Mahallesi'nde bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Kamp Eğitim Merkezi, Trabzonspor'un modern altyapı merkezine dönüyor. Daha önce A Takım için düşünülen sahalar ve tesisler Trabzonspor yönetimi tarafından geçtiğimiz aylarda tamamen altyapıya tahsis edildi. İnşaat çalışmalarının sürdüğü tesislerin 2021 yılının ilk günlerinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Altyapı oyuncuları bütün imkanlardan yararlanacak
Futbolun beşiği olarak bilinen Trabzon'da, bordo-mavili kulübün yeni modern altyapı tesisleri camiada büyük bir heyecan oluşturacak. 6 bin 655 metre kare alana kurulu tesislerde, 108 yataklı sporcu odaları, restoran, kafeterya, konferans salonu, toplantı odası, antrenör odaları, antrenman salonları, fıtnıs salonu, eğitim sınıfları ve sağlık merkezi gibi altyapı sporcularının istifade edebileceği tüm olanaklar sunulacak. Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan antrenman sahalarını da altyapı oyuncularının kullanımına sunmak için son düzenlemelerini yapıyor.

A Takımın bulunduğu tesislerden daha modern olacak
Trabzonspor yönetiminin yaptığı girişimler sonrası yüzde 80'i sponsorlar yüzde 20'si ise kulüp tarafından karşılanan yeni modern altyapı tesisleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan A Takımın tesislerinden daha modern olacak. Yurt içinden ve yurt dışından Trabzonspor altyapısına gelecek her oyuncunun ihtiyaçları bu tesislerde karşılanabilecek.

Yeni isimler Türk futboluna kazandırılacak
Yeni tesislerin açılışını ise bordo-mavili kulüp 2021 yılının ilk günlerinde yapacak. Pandemi nedeniyle geniş kapsamlı bir açılış yapamayacak olan Trabzonspor Kulübü, altyapı tesislerinde Trabzonspor ruhu, Trabzonspor’un ilke ve ülküsüne bağlı futbolcular yetiştirecek. Bordo-mavili ekip hem Türkiye'ye hem de yurt dışına yeni isimleri pazarlayarak ekonomik ve sportif olarak daha güçlü bir kulüp haline gelmeyi hedefliyor.

Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor

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