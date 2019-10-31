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31.10.2019 - 18:26 | | AA

Trabzonspor'a down sendromlu sporculardan ziyaret

Down sendromlu sporcular, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Trabzonspor'a down sendromlu sporculardan ziyaret
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Down sendromlu sporcular, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etti. 

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, down sendromlu sporcu Emre Akman ile Oğuz Bulut'un, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanı ziyaret ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi tarafından ilan edilen "Gönüllülük Yılı" kapsamında tesisleri ziyaret eden Emre Akman ve Oğuz Bulut'un, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdikleri kaydedildi. 

Çocukların bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'a penaltı atışı yaparak, en büyük hayallerini gerçekleştirdikleri de aktarılan açıklamada, Emre Akman'ın şu ifadelerine yer verildi:

 "Bugün hayatımızın en mutlu günlerinden birini yaşadık, en büyük hayalimizi gerçekleştirdik. Trabzonspor Kulübümüze çok teşekkür ederiz."

 

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