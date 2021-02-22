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22.02.2021 - 08:57 | | Fanatik

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 3 müjde

Başakşehir deplasmanına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor’da, yıldızlar Fenerbahçe maçıyla dönüyor... Nwakaeme’nin cezası bitti, Abdulkadir Parmak iyileşti, kaleci Uğurcan’ın da perşembe günü takıma katılması bekleniyor.

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 3 müjde
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Bordo-Mavililer’de eksik isimlerin çoğu pazar günü kadroda olacak. 7 oyuncusunun korona testi pozitif çıkan, Nwakaeme’den cezası nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor’da, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen de sakatlar listesindeydi. 11 isimden yoksun şekilde Başakşehir deplasmanına gitmesine rağmen galibiyete uzanan Fırtına, pazar günü Fenerbahçe karşısına daha güçlü şekilde çıkacak. Öncelikle cezası biten takımın kilit ismi Nwakaeme 11’e dönecek. Abdulkadir Parmak tamamen iyileşti. Kaleci Uğurcan Çakır’ın da perşembe günü takıma katılması ve antrenmanlara başlaması bekleniyor.

İsim isim son durum...

Uğurcan’ın yanı sıra testleri negatif sonuçlanması halinde Serkan Asan, Lewis Baker, yedek kaleciler Erce ile Arda ve Hosseini de hafta sonuna doğru antrenmanlara başlayacak. Marlon’un durumu ise maça yakın netlik kazanacak. Trabzonspor’da tüm takımın bugün teste gireceği öğrenilirken, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde de bir test yapılacak.

 

Trabzonspora Fenerbahçe maçı öncesi 3 müjde

 

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