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13.03.2020 - 14:26 |

Trabzonspor'a Sörloth'tan iyi, Kamil Ahmet'ten kötü haber

Trabzonspor resmi siteden yaptığı açıklamalarda Sörloth'un Başakşehir maçında forma giyebileceğini ancak Kamil Ahmet Çörekçi’nin 3-6 forma giyemeyeceğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama: 

Kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcularımız Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İki oyuncumuza da MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

Gaziantep FK maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir” dedi.

Trabzonspora Sörlothtan iyi, Kamil Ahmetten kötü haber

Trabzonspora Sörlothtan iyi, Kamil Ahmetten kötü haber

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