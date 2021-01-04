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04.01.2021 - 12:47 |

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Sörloth'u geçti

Trabzonspor'un Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, bordo mavili takıma katkı sağlamaya devam ediyor.

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aragümrük karşısında sahadan galibiyet- görevi bırakmıştı. le ayrılan Trabzonspor, sezonun deplasman şut rekorunu kırdı. Geride kalan haftalarda Denizlispor ve Fenerbahçe mücadelelerinde 13'er şut atan bordo mavili ekip, Karagümrük karşısında 14 şutu rakip kaleye göndermeyi başardı.

'GEREKENİ YAPTIK'
Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız maçın ardından, "İyi bir başlangıç yapamadık ama soyunma odasında hocamızla konuştuk ve yapmamız gerekenleri değerlendirdik. Hep birlikte yapmamız gerekeni yaptık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum özellikle ikinci yarıdaki oyun için. Tek hedefim gol atmak değil, ana hedefim takımıma fayda sağlamak" dedi.

NWAKAEME SÖRLOTH'U GEÇTİ
Ekuban'ın golünde ofsayta neden olan Nwakaeme, fileleri havalandırıp kendini affettirdi. En son 30 Kasım'daki Kasımpaşa maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen, sonrasında sessizliğe bürünen Nijeryalı oyuncu, 544 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Nwakaeme, Alexander Sörloth'u (24) da geride bırakarak 25 golle 2018-2019 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu. Bu sezon 4. golünü ağlara gönderirken, 2018-2019'da 10, 2019- 2020'de ise 11 kez fileleri havalandırmıştı.

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Trabzonsporda Anthony Nwakaeme, Sörlothu geçti

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