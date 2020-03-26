Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Giannis Fetfatzidis sesleri
26.03.2020 - 09:10 |

Trabzonspor'da Giannis Fetfatzidis sesleri

Yunan medyası, sürpriz bir ismi Fırtına’ya yazdı: Giannis Fetfatzidis... Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncunun transferine en yakın kulübün Trabzonspor olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Giannis Fetfatzidis sesleri

Tüm Avrupa’da liglerin ertelenmesinin ardından takımlar transfere yöneldi. Özellikle dış basın, ülke kulüplerindeki transfer gelişmelerini yakından takip ediyor ve sürpriz haberler çıkıyor. Bunlardan biri de Trabzonspor için geldi. Yunan basını, Aris forması giyen Giannis Fetfatzidis’in Türk takımlarına yakın olduğunu yazdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan 29 yaşındaki milli futbolcunun, yazın kulübünden ayrılabileceği belirtildi. Fetfatzidis’in transferde en yakın olduğu kulüp ise Trabzonspor olarak ifade edildi.

İtalya’da oynadı

Kariyerine Olympiakos’ta başlayan başarılı kanat oyuncusu, sonrasında İtalya macerasına atıldı. Serie A’da Genoa, Chievo formaları giyen Fetfatzidis, Al Ahli’ye gitmesinin ardından 2018’te Olympiakos’a geri döndü. Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonun devre arasında ise Aris’e transfer oldu.

Trabzonspor, Cemil Usta'yı andı

Trabzonsporda Giannis Fetfatzidis sesleri

    Boateng'ten evde basın toplantısı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'da Eddie Newton'ı yıkan ayrılıklar

    Trabzonspor'da Eddie Newton'ı yıkan ayrılıklar

    Fenerbahçe Beko'da Obradovic ülkesine gitti!

    Fenerbahçe Beko'da Obradovic ülkesine gitti!

    Berna Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir

    Berna Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir

    Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak

    Kevin Davies koronavirüsle mücadelede gönüllü olacak

    Sıradaki Haber