22.05.2020 - 00:16 | | AA
Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor
Trabzonspor, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â
SÃ¼per Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â
Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanda, futbolcular, toparlanma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Bordo-mavililer, yarÄ±n yapacaklarÄ± antrenmanlarla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.
Trabzonspor'un Keyifli AntrenmanÄ±
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