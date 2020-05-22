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22.05.2020 - 00:16 | | AA

Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor

Trabzonspor, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor
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SÃ¼per Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanda, futbolcular, toparlanma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Bordo-mavililer, yarÄ±n yapacaklarÄ± antrenmanlarla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Trabzonsporda hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

Trabzonspor'un Keyifli AntrenmanÄ±

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