Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Sturridge 3 hafta yok
01.11.2019 - 15:10 |

Trabzonspor'da Sturridge 3 hafta yok

Trabzonspor’da Daniel Sturridge’nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor'da Sturridge 3 hafta yok
ABONE OL

Trabzonspor’da Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada dün oyuncunun MR çekildiğini belirterek, “Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi.

Bordo-mavililerde Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Mikel’in de sakatlıkları devam ederken, uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Onazi ise henüz hazır durumda bulunmuyor.

Trabzonsporda Sturridge 3 hafta yok

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber