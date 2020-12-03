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03.12.2020 - 11:31 | | Karadeniz Gazetesi

Trabzonspor'dan Ramires bombası

Trabzonspor, devre arasında orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Okay Yokuşlu, Kwadwo Asamoah ve Mahmut Tekdemir isimleri gündeme gelirken, adı dillendirilen son isim bonservisi elinde olan Ramires oldu.

Trabzonspor'dan Ramires bombası
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Abdullah Avcı’nın birinci önceliği bir ön libero ve bir de 10 numara transferi yaparak orta sahanın savaşçı ve yaratıcı hale gelmesini istiyor... ön libero için ilk adayı Mahmut Tekdemir. Avcı hem Tekdemir hem de Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Bir yere kadar gelindi.

Ancak Avcı’nın alternatifleri de hazır. Bonservisi elinde olan Kwadwo Asamoah ile görüşmeler devam ediyor. Ciddi aşama kaydedildi. Ayrıca olası sıkıntılı bir durum ortaya çıkarsa diye Ramires de listeye eklendi. Yıllara Chelsea’de oynayan ve son olarak formasını giydiği Palmeiras tarafından sözleşmesi feshedilen 33 yaşındaki oyuncunun yarım sezonluk teklife evet diyebileceği gelen bilgiler arasında.

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