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06.07.2020 - 11:29 |

Transfer Haberleri | Adolfo Gaich kimdir? Arjantinli futbolcu kaç yaşında?

Transfer gündemimde birçok kulüp ile beraber anılan Arjantinli Adolfo Gaich kimdir? San Lorenzo’da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu hangi takımlarla anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Adolfo Gaich kimdir? Arjantinli futbolcu kaç yaşında?
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Arjantin’in San Lorenzo kulübünde forma giyen genç oyuncu transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Adı Galatasaray ile beraber anılan oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Adolfo Gaich kimdir? Arjantinli futbolcu hangi bölgede oynuyor?

1999 doğumlu Gaich, 1.90 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılı kulüp ile anılan Arjantinli oyuncunun San Lorenzo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona erecek.

Kariyerini ülkesinde sürdüren Adolfo Gaich, bu sezon ligde 12 maça çıkarken 5 kez fileleri sarstı. Galatasaray ile anılan Arjantinli genç yeteneğin değeri Transfermarkt’a göre 11  milyon euro.

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