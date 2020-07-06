Transfer Haberleri | Adolfo Gaich kimdir? Arjantinli futbolcu kaç yaşında?

Arjantin’in San Lorenzo kulübünde forma giyen genç oyuncu transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Adı Galatasaray ile beraber anılan oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Adolfo Gaich kimdir? Arjantinli futbolcu hangi bölgede oynuyor?

1999 doğumlu Gaich, 1.90 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor. Sarı-Kırmızılı kulüp ile anılan Arjantinli oyuncunun San Lorenzo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona erecek.

Kariyerini ülkesinde sürdüren Adolfo Gaich, bu sezon ligde 12 maça çıkarken 5 kez fileleri sarstı. Galatasaray ile anılan Arjantinli genç yeteneğin değeri Transfermarkt’a göre 11 milyon euro.