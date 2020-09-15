Transfer haberleri | Ali Eren İyican Antalyaspor'da

21 yaşındaki oyuncunun Antalya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor forması altında oynadığı futbolla birçok takımın gündemine gelen Ali Eren İyican, Antalyaspor'un teklifini kabul etti. Genç futbolcunun Antalya'ya giderek 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Ali Eren, Başkent temsilcisiyle geçen sezon ligde 32 maça çıktı, 5 asist yaptı.

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