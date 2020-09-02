Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı
02.09.2020 - 15:18 | | TRT Spor

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Manisaspor’dan Bilal Budak’ı kadrosuna kattı. Bilal Budak yarın İstanbul’da olacak.

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı
ABONE OL

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir ismi daha bünyesine katmayı başardı. TRT Spor'un haberine göre; Sarı Lacivertliler, Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki orta saha futbolcusu Bila Budak'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu yarın imza için İstanbul'da olacak.

Bilal Budak kimdir?

7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında Manisa ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç yetenek, takımıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka'dan flaş iddia!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Eski Fenerbahçeli yıldızdan flaş sözler: Galatasaray'da oynamak isterim!

Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç milli takım formalarıyla bir arada...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı
    Transfer haberleri | Fenerbahçe, Bilal Budak’ı kadrosuna kattı
  2. Beşiktaş'tan kombine satışı kararı!
    Beşiktaş'tan kombine satışı kararı!
  3. Trabzonspor'da anlayış değişti
    Trabzonspor'da anlayış değişti
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final Atina'da oynanacak
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final Atina'da oynanacak
  5. İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
    İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılına kadar Milan'da!

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılına kadar Milan'da!

Şenol Güneş'ten Altınordu'ya övgü

Şenol Güneş'ten Altınordu'ya övgü

Transfer Haberleri | Ümraniyespor, Yusuf Emre Gültekin'i transfer etti

Transfer Haberleri | Ümraniyespor, Yusuf Emre Gültekin'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı

Sıradaki Haber