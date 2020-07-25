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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Fenerbahçe'nin İrfan Can planı hazır! Vedat Muriqi...
25.07.2020 - 09:20 | | Fotomaç

Transfer haberleri | Fenerbahçe'nin İrfan Can planı hazır! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılması halinde plan hazırlandı. Yönetim, Slaven Bilic’in istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satması halinde gelecek para ile İrfan Can Kahveci’yi almayı planlıyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe'nin İrfan Can planı hazır! Vedat Muriqi...
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken, yönetim de ayrılık halinde planını yaptı. Kosovalı golcünün satılması halinde gelecek paranın İrfan Can Kahveci ve forvet transferinde kullanılacağı bildirildi.

Transfer haberleri | Fenerbahçenin İrfan Can planı hazır Vedat Muriqi...

İngiliz basını, Muriqi için Slaven Bilic'in ekibi West Bromwich'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıklamıştı. Lazio ve Napoli'nin de önümüzdeki günlerde tekliflerini getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Muriqi için kapıyı 20 milyon euro'dan açacak. 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Başakşehir'den büyük ihtimalle ayrılacağını daha önce açıklamıştı.

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu

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