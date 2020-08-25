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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Galatasaray'da Feghouli indirimi kabul etti
25.08.2020 - 08:38 | | Fanatik

Transfer haberleri | Galatasaray'da Feghouli indirimi kabul etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, “Bizi çok yordular” dediği isimlerden Sofiane Feghouli, 650 bin Euro’luk maaş indirimini kabul etti ve takımda kalacak. Radamel Falcao’nun da 850 bin Euro indirimle yola devam etmesi, kulübe şimdiden 1.5 milyon Euro’luk tasarruf sağladı.

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Galatasaray’da flaş gelişme... Gitti gidiyor derken Cezayirli yıldızın yönetimle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz’in, “Bizi çok yordular” dediği ve feragatname imzalamayan dört oyuncudan biri olan Feghouli, maaş indirimini kabul ettiğini kulübe bildirdi. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan 30 yaşındaki futbolcuya gecikmiş tüm alacakları ödendi. 2 senelik daha kontratı bulunan Feghouli’nin, ücretini 3.2 milyon Euro seviyesine çekeceği, bu sayede sözleşmesi bitene kadar yoluna Galatasaray’la devam edeceği bildirildi. Cim Bom’a bir başka olumlu haber de Falcao’dan gelmişti.

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Hepsini gözden geçiriyorlar

Cengiz, kendilerine zorluk çıkarmayan Falcao’nun maaşında indirim yaptığını açıklamıştı. Kolombiyalı golcünün yüzde 17’lik bir feragatı kabul ettiği, 5 milyon Euro yerine 4 milyon 150 bin Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi. Galatasaray böylece her iki oyuncudan toplamda 1.5 milyon Euro’luk tasarruf sağladı. 60 milyon Euro’luk maaş bütçesini 40 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışan yönetim, tüm oyuncuların kontratlarını tekrar gözden geçiriyor.

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Transfer haberleri | Galatasarayda Feghouli indirimi kabul etti

Transfer haberleri | Galatasarayda Feghouli indirimi kabul etti

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