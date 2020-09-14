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14.09.2020 - 08:52 | | Takvim

Transfer haberleri | Galatasaray'da Jack Wilshere sesleri...

Sarı-kırmızılılar Etebo'dan sonra merkez orta saha oyuncusu Jack Wilshere için temaslara başladı. İngiliz yıldızı 2018'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'a getirmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

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Galatasaray Etebo transferinden sonra orta sahaya yeni bir takviye yapmak için gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, merkez orta sahada oynayan Jack Wilshere'ın menajeri ile temasa geçti. Terim'in de onay verdiği transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Cim Bom'da transferi Şükrü Hanedar yönetiyor. Wilshere'ın West Ham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yıldız orta saha oyuncusu kulübünden bonservisini almak üzere.

2018'DEN BERİ WEST HAM'DA

İngiltere dışında forma giymeyen Wilshere, 34 kez milli takımda görev aldı. Daha önce adı Türk takımlarıyla anılan Wilshere, 2018 yılından beri West Ham United'da forma giyiyor.

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Transfer haberleri | Galatasarayda Jack Wilshere sesleri...

 

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