Transfer haberleri | Galatasaray'da Jack Wilshere sesleri...

Galatasaray Etebo transferinden sonra orta sahaya yeni bir takviye yapmak için gaza bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, merkez orta sahada oynayan Jack Wilshere'ın menajeri ile temasa geçti. Terim'in de onay verdiği transfer önümüzdeki hafta netleşecek.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Cim Bom'da transferi Şükrü Hanedar yönetiyor. Wilshere'ın West Ham ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yıldız orta saha oyuncusu kulübünden bonservisini almak üzere.

2018'DEN BERİ WEST HAM'DA

İngiltere dışında forma giymeyen Wilshere, 34 kez milli takımda görev aldı. Daha önce adı Türk takımlarıyla anılan Wilshere, 2018 yılından beri West Ham United'da forma giyiyor.