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07.09.2020 - 07:04 |

Transfer haberleri | Garry Rodrigues için Galatasaray iddiasÄ±!

Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Galatasaray'da flaÅŸ transfer geliÅŸmeleri yaÅŸanÄ±yor... SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de gÃ¼ndemine geldiÄŸi iddia edilen eski yÄ±ldÄ±zÄ± Garry Rodrigues iÃ§in bir giriÅŸiminin olup olmadÄ±ÄŸÄ± belli oldu.

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Ã–nÃ¼mÃ¼deki sezon transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na son sÃ¼rat devam eden Galatasaray'da flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, FenerbahÃ§e'de kiralÄ±k olarak forma giyen eski yÄ±ldÄ±zÄ± Garry Rodrigues iÃ§in bir giriÅŸiminin olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re; Galatasaray'Ä±n gÃ¼ndemine geldiÄŸi iddia edilen eski yÄ±ldÄ±zÄ± Garry Rodrigues iÃ§in giriÅŸimlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi 2021 yÄ±lÄ±na kadar devam eden Rodrigues iÃ§in Olympiakos'un Ä±srarÄ± ise devam ediyor.

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Transfer haberleri | Garry Rodrigues iÃ§in Galatasaray iddiasÄ±

G.SARAY'DA NE YAPMIÅžTI?
2 yÄ±l Galatasaray'da oynayan Garry Rodrigues, Ocak 2019'da 9 milyon Euro bonservis bedeli ile Ittihad kulÃ¼bÃ¼ne transfer olmuÅŸtu. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± forma altÄ±nda toplam 78 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, 16 gol atÄ±p 16 da asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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