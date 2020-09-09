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09.09.2020 - 16:01 |

Transfer Haberleri | Mandzukic daha fazla dayanamadı! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta forvet belirsizliği sürerken, gündemdeki isimlerden biri olan Mandzukic'ten şoke eden hamle geldi.

Transfer Haberleri | Mandzukic daha fazla dayanamadı! Beşiktaş...
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Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısının ardından forvet transferi hakkında ortaya atılan isimlerden biri olan Mario Mandzukic, Beşiktaş taraftarının radarına girmişti.

Sosyal medyada 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Hırvat yıldızın Instagram hesabını yorum yağmuruna tutan siyah beyazlı taraftarlar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

34 yaşındaki yıldız santrafor, Instagram hesabında gönderilerini yoruma kapattı.

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Transfer Haberleri | Mandzukic daha fazla dayanamadı Beşiktaş...

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