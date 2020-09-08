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08.09.2020 - 12:16 | | TRTSpor

Transfer Haberleri | Memphis Depay Barcelona iddialarını doğruladı

Dünya basınını meşgul eden Messi krizinin sonuçlanmasının ardından Barcelona'da tüm gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi.

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Barcelona, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Olimpic Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, kendisiyle Katalan ekibinin ilgilendiğini bildiğini söyledi.

Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Katalan ekibi, hücum hattına takviye yapmanın peşinde.

Son olarak İspanyol ekibinin Olimpic Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgilendiği konuşuluyordu. Konuyla ilgili bir açıklama da Depay'dan geldi. Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Depay, Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini doğruladı.

"Menajerimden çok şey duymadım" diyen Hollandalı futbolcu, "Daha fazlasını söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Depay transferi konusunda bir açıklama da Olimpic Lyon Başkanı Jean-Miceal Aulas'ta geldi. "Koeman'ın Depay'a olan ilgisini biliyoruz" diyen Aulas, Hollandalı oyuncuya Roma'nın da talip olduğunu ifade etti. Daha önce PSV ve Manchester Untied'ın formalarını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonundan bu yana Lyon'da top koşturuyor.

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Transfer Haberleri | Memphis Depay Barcelona iddialarını doğruladı

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