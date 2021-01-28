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28.01.2021 - 09:04 |

Transfer haberleri | Orkun Kökçü Galatasaray yolunda

Galatasaray, milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçti. Sarı kırmızılılara Leicester City rakip oldu.

Transfer haberleri | Orkun Kökçü Galatasaray yolunda
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Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk yarışında güçlenmek isteyen Galatasaray, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçti.Leicester City de aynı zamanda Orkun Kökçü için Feyenoord'a ulaşan takımlar arasında yer alıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Hem Galatasaray hem de Leicester City, Hollanda kulübü Feyenoord'un kapısını satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifiyle çaldı.

Feyenoord, 20 yaşındaki orta saha için bonservisle transfere sıcak bakıyor. Hollanda kulübü, iyi bir teklif gelmezse oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, İngiltere'ye transferi gerçekleşirse Leicester'daki 3. A Milli oyuncu olacak. Bilek sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Orkun, bu sezon takımıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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