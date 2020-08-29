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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Oscar Cabezas: "Galatasaray'a bedavaya bile giderim"
29.08.2020 - 19:34 |

Transfer haberleri | Oscar Cabezas: "Galatasaray'a bedavaya bile giderim"

Galatasaray'da transferde son dakika... Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transfer haberleri | Oscar Cabezas: "Galatasaray'a bedavaya bile giderim"
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas, ülke basınına çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Bedavaya bile giderim"
Oscar Cabezas şu anda Galatasaray'la sözleşme imzaladığı yönündeki haberleri yalanladı. "Galatasaray'la sözleşme imzalamdım. Bu yalan. Sosyal medyada yayılan bir dedikodu. Galatasaray'la anlaşmadım ama kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Bedavaya bile giderim." ifadelerini kullandı.

Oscar Cabezas'ın menajeri geçtiğimiz günlerde Kolombiya basınına, "Cabezas şu anda Cali'de. Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye seyahati söz konusu değil. Teklifler var. Galatasaray da ilgilenen oyuncular arasında ama herhangi bir anlaşma yok. Çıkan haberler doğru değil. " ifadelerini kullanmıştı.

Transfer haberleri | Oscar Cabezas: Galatasaraya bedavaya bile giderim

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