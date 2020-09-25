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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer Haberleri | Sampdoria, Candreva'yı Inter'den kiraladı
25.09.2020 - 20:30 | | AA

Transfer Haberleri | Sampdoria, Candreva'yı Inter'den kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, Antonio Candreva'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer Haberleri | Sampdoria, Candreva'yı Inter'den kiraladı
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Sampdoria'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mavi-beyazlı kulübün 33 yaşındaki oyuncuyu Inter'den satın alma yükümlülüğüyle kiraladığı belirtildi.

Orta saha oyuncusunun, 30 Haziran 2024'e kadar sürecek ekonomik bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Candreva, son 4 sezondur Inter'de forma giyiyordu.

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