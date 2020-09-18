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18.09.2020 - 10:11 | | DENİZLİ, (DHA)

Transfer haberleri | Subotic Denizlispor'a imza atıyor!

Süper Lig'de yarın 2'nci hafta maçında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, haftalardır peşinde koştuğu Neven Subotic ile anlaşma sağladı.

Transfer haberleri | Subotic Denizlispor'a imza atıyor!
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Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoperin Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçtiği ve yönetimin 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkıştığı bildirildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

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Gelen son dakika haberine göre Denizlispor, Neven Subotic için 14:30'da imza töreni düzenleyecek.

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