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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Transfer Haberleri | Turgutluspor'da son takviye Süleyman
15.09.2020 - 11:37 | | DHA

Transfer Haberleri | Turgutluspor'da son takviye Süleyman

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un yeni ekiplerinden Turgutluspor, transferde savunmaya bir takviye daha yaptı.

Transfer Haberleri | Turgutluspor'da son takviye Süleyman
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Kırmızı-siyahlılar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan ayrılan 27 yaşındaki stoper Süleyman Özdamar'ı kadrosuna dahil etti. Süleyman, kariyerinde daha önce Bozüyükspor, Gölcükspor, Gaziantepspor, Bayrampaşa, Aydınspor 1923, Silivrispor ve Başkent Akademi'de de oynadı. Turgutlu'da Başkan Taner Kestaneci, transfer görüşmelerinin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Manisa temsilcisi geçen hafta sözleşme imzaladığı Yusuf Acer'den sakatlığı gerekçesiyle vazgeçmişti.

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Transfer Haberleri | Turgutlusporda son takviye Süleyman

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