Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Cim-Bom’un transfer teklifi yaptığı belirtilen Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’nin 2017 yılında Florya’da denendiği ama sözleşme imzalanmadığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki önliberoyu 45 bin euroya kadrosuna katan Malatyaspor’un 1 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.

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