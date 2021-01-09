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HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'ın kapısından dönmüş!
09.01.2021 - 07:00 |

Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'ın kapısından dönmüş!

Aslan'ın peşinde olduğu Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’nin 2017 yılında Florya’da denendiği ama sözleşme imzalanmadığı ortaya çıktı.

Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasaray'ın kapısından dönmüş!
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Cim-Bom’un transfer teklifi yaptığı belirtilen Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’nin 2017 yılında Florya’da denendiği ama sözleşme imzalanmadığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki önliberoyu 45 bin euroya kadrosuna katan Malatyaspor’un 1 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.

Transfer haberleri | Youssouf Ndayishimiye Galatasarayın kapısından dönmüş

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