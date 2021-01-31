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31.01.2021 - 16:07 |

Transferde son dakika | Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.

Transferde son dakika | Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
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Galatasaray'dan Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katarn İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlıyor.

Celta Vigo'da forma giyen Okay, sağlık kontrollerinin ardından WBA'ya imza atacak.

Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı bildirildi.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı. Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

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Transferde son dakika | Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda

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