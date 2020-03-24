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24.03.2020 - 15:18 |

TSYD'den TFF'ye başvuru: Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

TSYD'den TFF'ye başvuru: Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından TSYD'den TFF'ye derbi için başvuru geldi. TSYD, 15 Mart'ta TT Stadı'nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının korona virüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF'ye resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi.

TSYDden TFFye başvuru: Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun

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