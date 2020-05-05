Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor...

Nefesler tutuldu, futbolseverler bugün yapılacak toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yarın yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.