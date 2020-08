Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 94. kez koşulacak!

1927 yılından bu yana büyük önder Atatürk adına düzenlenen bu önemli klasik 2400 metre mesafede ve çim pistte yapılacak. Saat 17.15’te startı verilecek koşuda 15 üç yaşlı İngiliz tayı kıyasıya mücadele edecek. Finişi önde geçen safkan sahibine 1 milyon 750 bin TL ikramiye kazandıracak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 94’üncüsü bugün Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 15 at katılacak. 2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL, beşinci olacak safkana da 87.500 TL ikramiye ödenecek.



Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL’nin sahibi olacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15’te başlayacak. Yarış, TJK TV ve TAY TV’nin yanı sıra Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global ve A Spor kanallarından da yayımlanacak.



Seyirci yok

Gazi Koşusu’na bu sene Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Her sene Veliefendi’de festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği “Derbi” bu sene seyirciden mahrum düzenlenecek.

‘Bir tık öndeyiz’

Gazi Koşusu’nu son 5 yılda kazanarak tarihi bir başarı elde eden jokey Ahmet Çelik, bugün 94’üncüsü koşulacak yarışta yine oldukça iddialı... “Call To Victory” ye binecek olan şampiyon jokeyin hedefi 6. kez mutlu sona ulaşıp yeni bir rekora imza atmak. Heyecanla yarışı beklediğini belirten Ahmet Çelik, “Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım” dedi.

Çelik, “Bizim at şu anda her stili yapabilecek at. 3-4 ciddi rakibimiz var. Yarışın bütünü daha önemli. Birine en büyük rakip dersin gününde olmaz. Bu işin favorisi, sürprizi yok. Güç ve kalite olarak bir tık öndeyiz ama yine de her şey kısmet” diye konuştu.

Müthiş derece

Gazi Koşusu’nda en iyi derece Bold Pilot isimli safkana ait bulunuyor. Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot 1996 yılında kazandığı kupada birinciliğe 2.26.22’lık derecesiyle uzanmıştı. Bu rekor tam 24 yıldır kırılamadı.