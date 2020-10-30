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30.10.2020 - 10:36 | | AA

Türkiye Boks Federasyonu, Sinan Şamil Sam'ı andı

Türkiye Boks Federasyonu, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Sinan Şamil Sam'ın vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Boks Federasyonu, Sinan Şamil Sam'ı andı
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Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Boğazın boğası" lakaplı milli boksörün vefatının 5. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Dünya ve Avrupa şampiyonu boksörümüz Sinan Şamil Sam'ı rahmet ve özlemle anıyoruz." denildi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 yılında doğan Sinan Şamil Sam, 9 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Sam, amatör olarak boks yaparken 1992'de dünya gençler şampiyonu, 1993'te Avrupa şampiyonu, 1999'da amatör dünya boks şampiyonu oldu.

2000 yılında profesyonelliğe geçen Sam, 2002'de Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 2004 yılında dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elde eden Sam, yaptığı 35 müsabakanın 31'inden başarıyla çıkarken, 16 maçında rakiplerini nakavt etti. Sinan Şamil Sam, 30 Ekim 2015'te hayatını kaybetti.

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