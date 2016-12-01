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01.12.2016 - 16:06 | | DHA SPOR

Türkiye-Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda oynanacak

A Milli Takım'ın 24 Mart 2017'de oynayacağı Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda yapılacak.

Türkiye-Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda oynanacak
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A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında, Finlandiya ile oynayacağı müsabakaya Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak Türkiye-Finlandiya karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

2015 yılında kullanıma açılan Antalya Stadyumu, daha önce A Milli Takımımıza 3'ü hazırlık, 1'i resmi olmak üzere 4 karşılaşmada ev sahipliği yaptı.

A Milli Takımımız; bu karşılaşmalarda İsveç'i 2-1 (özel maç), Karadağ'ı 1-0 (özel maç) ve Kosova'yı 2-0 (FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri) mağlup ederken, Rusya ile oynanan müsabaka ise 0-0 (özel maç) sonuçlanmıştı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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