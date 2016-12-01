Türkiye-Finlandiya maçı Antalya Stadı'nda oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçında, Finlandiya ile oynayacağı müsabakaya Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak Türkiye-Finlandiya karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

2015 yılında kullanıma açılan Antalya Stadyumu, daha önce A Milli Takımımıza 3'ü hazırlık, 1'i resmi olmak üzere 4 karşılaşmada ev sahipliği yaptı.

A Milli Takımımız; bu karşılaşmalarda İsveç'i 2-1 (özel maç), Karadağ'ı 1-0 (özel maç) ve Kosova'yı 2-0 (FIFA 2018 Dünya Kupası Elemeleri) mağlup ederken, Rusya ile oynanan müsabaka ise 0-0 (özel maç) sonuçlanmıştı.