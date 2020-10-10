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10.10.2020 - 10:45 | | AA

Türkiye Rallisi, 2021 WRC takviminde yer almadı

Türkiye Rallisi, 3 yıldır yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2021 takviminden çıkarıldı.

Türkiye Rallisi, 2021 WRC takviminde yer almadı
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Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, 12 ayaktan oluşan 2021 WRC takvimi, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylandı.

Marmaris'in 2018'den bu yana ev sahipliği yaptığı Türkiye Rallisi, Hırvatistan'ın ilk kez dahil edildiği şampiyonadaki yerini kaybetti. Fakat Türkiye; Letonya, Belçika, Arjantin, Yunanistan ve İtalya (Monza) ile beraber yedek listeye alındı.

WRC yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı iptal yaşanması halinde yedek listedeki yarışları gündemine alacak.

Türkiye, 2018'den önce de 6 kez (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) şampiyonaya ev sahipliği yapmıştı.

- 2020 sezonunun son ayağı Monza'da yapılacak

WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle kısaltılmak zorunda kalınan 2020 sezonunun, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenecek 8. ayakla sona ereceği belirtildi.

4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Monza Rallisi, yaklaşık 220 kilometreden oluşacak. İlk ve son günkü etapların çoğu, Formula 1 yarışlarının düzenlendiği Monza Pisti'nde yapılacak.

- 2021 WRC takvimi

21-24 Ocak: Monte Carlo

11-14 Şubat: İsveç

22-25 Nisan: Hırvatistan

20-23 Mayıs: Portekiz

3-6 Haziran: İtalya (Sardunya)

24-27 Haziran: Kenya

15-18 Temmuz: Estonya

29 Temmuz-1 Ağustos: Finlandiya

19-22 Ağustos: Büyük Britanya

9-12 Eylül: Şili

14-17 Ekim: İspanya

11-14 Kasım: Japonya

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Türkiye Rallisi, 2021 WRC takviminde yer almadı

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